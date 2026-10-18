Ya conoces los 6 pueblos mágicos de Guanajuato

Guanajuato.- Guanajuato tiene seis Pueblos Mágicos: Comonfort, Dolores Hidalgo, Jalpa de Cánovas, Mineral de Pozos, Salvatierra y Yuriria. En febrero de 2026, el gobierno estatal informó que los seis conservan su nombramiento tras la evaluación nacional que la Secretaría de Turismo federal aplicó en 2025 a los 177 Pueblos Mágicos del país.

Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo es considerado la Cuna de la Independencia Nacional y ser el primer Pueblo Mágico de Guanajuato, con nombramiento desde 2002. Hay que recordar que cada madrugada del 16 de septiembre, la historia vuelve a esta ciudad del norte de Guanajuato, porque en 1810, desde el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó al levantamiento que daría inicio a la guerra de Independencia.

Dolores Hidalgo fue el primer municipio guanajuatense en recibir el nombramiento de Pueblo Mágico y entre sus espacios para visitar se encuentra La parroquia, con su fachada barroca, el Museo Casa de Hidalgo.

La ciudad también es la tierra de José Alfredo Jiménez, donde el compositor de “El Rey” o “Caminos de Guanajuato”, tiene aquí un museo en su casa natal, y su tumba, en el panteón municipal, es un sitio de peregrinación para los amantes de la música ranchera.

Otro atractivo es la cerámica de tipo talavera, que se elabora en decenas de talleres familiares y se vende en el centro y por último los llamados helados exóticos que van desde el aguacate y el mole hasta el chicharrón, el camarón y la cerveza.

Mineral de Pozos

El llamado pueblo minero que renació de sus ruinas se llama Mineral de Pozos en San Luis de la Paz donde la bonanza minera que hubo en su momento pasó al abandono. Entre sus atractivos se encuentran chimeneas de piedra, haciendas de beneficio en ruinas y tiros de mina abandonados forman el paisaje de Mineral de Pozos.

Durante el Porfiriato, la extracción de oro y plata atrajo a miles de trabajadores, pero el declive de las minas a principios del siglo XX provocó un éxodo casi total, y el lugar llegó a conocerse como un “pueblo fantasma”.

En las últimas décadas, artistas, artesanos y nuevos residentes han repoblado el lugar con galerías, hoteles boutique y talleres.

Jalpa de Cánovas

En Jalpa de Canovas la hacienda “se volvió pueblo” y esta comunidad de Purísima del Rincón conserva el trazo y la arquitectura de una de las haciendas más prósperas del Bajío que se encuentra Rodeado de huertas y cerros.

El pueblo creció alrededor de la antigua Hacienda de Jalpa, que durante el siglo XIX perteneció a la familia Cánovas, de quien toma su apellido. El casco de la hacienda y sus construcciones anexas son el eje del recorrido.

Su edificio más llamativo es un templo de estilo neogótico, con torres afiladas que contrastan con la arquitectura tradicional de la región. La presa y el acueducto que abastecían a la hacienda completan un conjunto que habla de la riqueza agrícola que tuvo la zona.

Salvatierra

Considerada la primera ciudad de Guanajuato, fundada como ciudad en 1644, Salvatierra conserva uno de los conjuntos virreinales más completos del sur del estado. En el centro histórico templos, conventos y portales de cantera forman parte de sus atractivos.

Entre ellos están el Templo del Carmen, el antiguo convento de Capuchinas y los portales que rodean la plaza principal, además uno de sus íconos es el Puente de Batanes, construido en el periodo virreinal sobre el río Lerma, que por siglos fue paso obligado entre el Bajío y Michoacán.

Yuriria

En Yuriria un ex convento agustino del siglo XVI frente a una laguna centenaria forman parte de sus principales atractivos donde se combina la historia virreinal y naturaleza como pocos lugares del Bajío.

En Yuriria su símbolo es el ex convento agustino de San Pablo, construido en el siglo XVI, donde su fachada plateresca y sus dimensiones de fortaleza lo convierten en uno de los monumentos religiosos más importantes del centro del país que funciona como un museo.

A unos pasos se extiende la laguna de Yuriria, creada por los frailes agustinos a mediados del siglo XVI al desviar aguas del río Lerma y es considerada una de las primeras grandes obras hidráulicas de América Latina, y junto con el lago-cráter La Joya ha convertido al municipio en destino de ecoturismo, avistamiento de aves, kayak y paseos en lancha.

Comonfort

La tradición otomí y molcajetes a las puertas de San Miguel forman parte de Comonfort el Pueblo Mágico más reciente de Guanajuato, nombrado en 2018 que conserva raíces indígenas y oficios artesanales.

A menos de media hora de San Miguel de Allende, Comonfort es el Pueblo Mágico más reciente del estado. Antes se llamaba Chamacuero y cambió su nombre en honor al expresidente Ignacio Comonfort, quien murió en la zona en 1863.

Entre sus rasgos distintivos están la preservación de la gastronomía otomí, la elaboración ancestral de molcajetes y la danza de los Chichimecas Guamares.

Entre sus atractivos destacan el Jardín 5 de Febrero, la antigua estación de ferrocarril, la Hacienda Purísima de Chamacuero y el Parque Ecoturístico Presa de Neutla. La presa ofrece actividades al aire libre y paseos para las familias.