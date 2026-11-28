Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- La Liga Rural de Béisbol de Irapuato anunció un nuevo encuentro correspondiente al Torneo 15-20 años, donde los equipos Valencianita y Cañada de la Muerte se enfrentarán este sábado 28 de noviembre, a las 3:00 de la tarde.

De acuerdo con el rol de juegos, Valencianita aparecerá como equipo local, mientras que Cañada de la Muerte jugará como visitante.

Además, el equipo de Peñuelas se mantiene a la espera del conjunto que resulte perdedor de este enfrentamiento, por lo que el resultado será importante para definir el siguiente encuentro.

La jornada busca mantener la actividad del béisbol rural y fomentar la participación de jóvenes peloteros en Guanajuato.