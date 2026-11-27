Guanajuato, Guanajuato.- A Jorge Ibargüengoitia no le gustaban las solemnidades y pareciera que desde algún lugar reía socarronamente al ver cómo la lluvia rodeaba al homenaje que ciudadanos y autoridades le hacían con motivo de los 43 años de su natalicio.

La idea era reunirse frente a la casa donde el escritor nació, allá por la calle Conde de Valenciana, para escuchar el contexto histórico de la Presa de la Olla, el Parque Florencio Antillón y la misma casa, que fue construida en 1870.

De ahí se pasaría a leer fragmentos de y sobre la obra de Ibar y se le depositaría una ofrenda floral con forma de libro en su cenotafio. Luego, la charla “El Bajío literario de Jorge Ibargüengoitia”, de parte de quien esto escribe.

Ah, pero la lluvia había empezado desde el día anterior y no cesó. Además, se cargó el frío, así que se cambió la rutina: la ofrenda, aportada por el Congreso del Estado y colocada por la presidenta municipal Samantha Smith y la secretaria de Cultura Lizeth Galván.

La ofrenda floral quedó en la base del lugar donde descansan simbólicamente los restos de Ibargüengoitia, ubicado en el jardín Florencio Antillón, sitio estrechamente ligado a la historia familiar del autor y a la transformación urbana de la zona.

El cronista de la ciudad, Eduardo Vidaurri, narró con amenidad los orígenes de la Presa de la Olla, el Paseo de la Presa, el Parque Florencio Antillón y la casa donde nació el escritor. También hizo referencias a obra y estancia de Ibargüengoitia en la ciudad de Guanajuato.

Samantha Smith dio la bienvenida y resaltó la capacidad del escritor para retratar con ironía, humor y lucidez las costumbres, mitos y realidades cotidianas de Guanajuato y de México, recordando que la forma más honesta de querer a un país es también reírse de la solemnidad.

Luego leyó un fragmento de la novela “Estas ruinas que ves”, en donde Ibar retrata a la ciudad que en su creación literaria llamó “Cuévano”.

Lizeth Galván leyó un fragmento en el que describe lugares y personajes de la ciudad y también resaltó la trascendencia de la obra del escritor y recordó que desde 1997 ninguna autoridad había hecho homenaje en el lugar. Instó a que sea una constante.

El diputado local Juan Carlos Romero Hicks, en su carácter de exrector leyó un fragmento que describía a la Universidad de Cuévano-Guanajuato en sus espacios y en su esencia. Explicó: “Modestia aparte, somos la Atenas de por aquí. Porque este es el Cuévano de Jorge Ibargüengoitia, nuestro y que es de todos. A 43 años de su partida, recordamos con admiración a uno de los hijos más ilustres de esta tierra. Un escritor que convirtió nuestras calles, nuestra historia, nuestras costumbres y hasta nuestras contradicciones en literatura. Su ingenio cruzó fronteras, pero su obra conserva siempre algo de aquí: el carácter, la identidad y el espíritu de Guanajuato. Porque hay quienes nacen en una tierra y tienen el talento de hacerla universal”.

Otros participantes, como Alicia Jaramillo, del Instituto Nacional de Protección a los Adultos Mayores, así como el periodista Federico Vale hicieron lo propio.

Finalmente, quien esto escribe dictó la conferencia “El Bajío literario de Jorge Ibargüengoitia, en la que explicó que los lugares descritos en las novelas del escritor, son trasuntos de espacios reales: ciudades y calles de la región y del Guanajuato mismo.

El acto tuvo como propósito mantener viva la memoria del escritor, dramaturgo y periodista, así como fomentar la lectura y acercar su universo narrativo al público mediante un espacio de lectura colectiva y contexto histórico.

La presidencia municipal aportó equipo de sonido y mobiliario, así como apoyó con la difusión; la Secretaría de Cultura imprimió el cuadernillo de lectura, que se repartió entre las personas asistentes; el Congreso del Estado financió la ofrenda floral y la Universidad de Guanajuato imprimió un cartel conmemorativo.