Irapuato, Guanajuato.- La extorsión y el narcomenudeo registraron un incremento durante octubre de 2026 en Irapuato, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva presentado por el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos?

El informe señala que ambos delitos aumentaron respecto a octubre de 2025, con incrementos de 63por ciento en extorsión y 77 por ciento en narcomenudeo.

Extorsión: 26 carpetas de investigación

Durante octubre se abrieron 26 carpetas de investigación por extorsión, lo que representa un aumento de 63 por ciento respecto al mismo mes del año anterior y de 18 por ciento en comparación con septiembre.

En el acumulado de 2026, este delito registra un incremento de 46 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

El observatorio detalló que el 93 por ciento de las carpetas correspondió a extorsión por otros medios, mientras que el 7 por ciento restante fue clasificado como extorsión presencial.

Además, Irapuato concentró el 25 por ciento de las carpetas de investigación por extorsión registradas en Guanajuato durante octubre, con un comportamiento por encima de la media estatal.

Narcomenudeo: 170 carpetas de investigación

En cuanto al narcomenudeo, durante octubre se abrieron 170 carpetas de investigación en el municipio.

La cifra representa un aumento de 77 por ciento respecto a octubre de 2025 y de 12 por ciento en comparación con el mes anterior.

En el acumulado de 2026, este delito presenta un incremento de 96 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

El reporte también señala que Irapuato concentró el 17 por ciento de las carpetas de investigación por narcomenudeo de todo Guanajuato, con una incidencia por encima de la media estatal.

Los datos reflejan un incremento en ambos delitos durante octubre y en el acumulado anual, de acuerdo con las cifras presentadas por el observatorio ciudadano.