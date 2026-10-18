AYUDA URGENTE Y HUMANITARIA: cuerpo sin identificar

Guanajuato.- Por medio de grupos y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, fue dado a conocer la ficha del cuerpo de un hombre que no ha podido ser identificado. La víctima se encuentra en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), sede Lagos de Moreno, Jalisco

“Con mucho respeto, solicitamos tu ayuda para localizar a la familia de un hombre que se encuentra sin identificar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), sede Lagos de Moreno, Jalisco. Ingresó el 16 de octubre de 2026.

No es un número, es una persona: un hijo, un hermano, un padre al que su familia está esperando. Ayúdanos a que pueda volver a casa”, dice la petición.

Datos generales

Hombre de entre 41 y 45 años.

Tatuajes

Antebrazo derecho (cara anterior): rostro de “Chucky” a varias tintas (rojo, azul, amarillo y negro), de 21 x 7 cm. Ingle derecha: la palabra “Izazema” en tinta negra, acompañada de un pequeño corazón, de 9 x 4 cm. Costado izquierdo (parrilla costal): el número “1994” en tinta negra, en posición vertical, de 29 x 8 cm.

Vestimenta

Sudadera roja con la leyenda “Hugo” en letras blancas, marca Jackets, talla M.

con la leyenda “Hugo” en letras blancas, marca Jackets, talla M. Playera negra con rojo , con la silueta de una corona dorada y las leyendas “LV” y “Louis Vuitton”. En la espalda tiene el dibujo de un cráneo con corona dorada y el rostro de una mujer.

, con la silueta de una corona dorada y las leyendas “LV” y “Louis Vuitton”. En la espalda tiene el dibujo de un cráneo con corona dorada y el rostro de una mujer. Pantalón de mezclilla azul deslavado con letras bordadas en rojo, marca Logeqi, talla 46.

con letras bordadas en rojo, marca Logeqi, talla 46. Cinturón negro con hebilla metálica gris en forma del rostro de una mujer con cabello de serpientes (tipo Medusa).

con hebilla metálica gris en forma del rostro de una mujer con cabello de serpientes (tipo Medusa). Tenis blancos marca Nike con el logo en gris, talla 27.

con el logo en gris, talla 27. Calcetines grises con negro con la leyenda “Go Man” en azul.

con la leyenda “Go Man” en azul. Bóxer gris con las letras “W”, “K”, “E”, “O”, marca Careuokin.

¿Crees que puede ser tu familiar?

Si reconoces alguna de estas características, o conoces a alguien que esté buscando a una persona con esta descripción, acude con humanidad y lo antes posible al:

📍 INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES

Sede Lagos de Moreno, Jalisco

No necesitas más que presentarte y preguntar por la persona que ingresó el 16 de octubre de 2026.

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