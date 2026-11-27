Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- Rolando Flores, defensa del Club Deportivo Irapuato, fue incluido en el 11 Ideal de la Jornada 13 de la Liga Premier, de acuerdo con una publicación realizada por el propio equipo fresero en sus redes sociales.

El futbolista, quien porta el número 4, recibió esta distinción luego de su participación con la Trinca durante la jornada del campeonato. Con este reconocimiento, el club destacó su desempeño y presencia entre los jugadores sobresalientes de la fecha.

“Muchas felicidades, hijo. Sigue adelante” escribió su Padre en redes.

¿Quién es Rolando Flores?

Rolando Daniel Flores Encinas nació el 8 de abril de 2004 en Monterrey, Nuevo León. Se desempeña como defensa central y comenzó su formación en las fuerzas básicas de Tigres de la UANL, institución en la que permaneció desde 2019 y donde pasó por distintas categorías juveniles hasta llegar a la Sub-23.

Su primera experiencia en el futbol profesional llegó con el Atlético La Paz, equipo de la Liga de Expansión MX al que se incorporó en 2025. Con este conjunto debutó el 7 de febrero de ese año frente a Venados FC, durante esta etapa con el equipo disputó 18 encuentros y marcó un gol. Posteriormente, para el Clausura 2026, pasó por las fuerzas básicas del Querétaro FC, donde continuó su desarrollo como defensor.

En agosto de 2026 se incorporó al Club Deportivo Irapuato para participar en la temporada 2026-2027 de la Liga Premier.