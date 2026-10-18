Ballet Folklórico de la UG encabeza desfile del Festival Cervantino

Guanajuato, Gto.- El Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato (Bafug) encabezó el espectáculo “Identidad viva: danza y tradición guanajuatense”, un pasacalles realizado durante el 54º Festival Internacional Cervantino (FIC), con la participación de 700 artistas de agrupaciones de casas e institutos de cultura de 15 municipios.

La actividad fue organizada por la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato y la Secretaría de Cultura de Guanajuato, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural del estado.

El recorrido comenzó en la Plaza Allende y concluyó en el Jardín El Cantador, con un total de 23 contingentes que presentaron distintas expresiones culturales, entre ellas el huapango arribeño y otras tradiciones de las regiones guanajuatenses.

Participan agrupaciones universitarias y artistas de distintas generaciones

En el desfile participaron cinco comparsas universitarias distribuidas a lo largo del recorrido, así como bailarinas y bailarines jubilados. También se integraron la Banda de Guerra y la Orquesta de las Escuelas de Nivel Medio Superior de Moroleón y Salvatierra, respectivamente.

El espectáculo incluyó las secciones infantil y juvenil, el taller y el elenco del Bafug.

Dirigido por el maestro Roberto Martínez Rocha desde 1997, el Ballet Folklórico de la UG suma más de cuatro décadas de trayectoria en la difusión del folclor mexicano. Su trabajo también ha llegado a escenarios de Francia, Estados Unidos, Portugal, Colombia, Paraguay, Bélgica, Suiza y Perú.

La agrupación mantiene una presencia ininterrumpida en el Festival Internacional Cervantino y destaca por la investigación que realiza para sus montajes, así como por el cuidado de la música y el vestuario.

La presentación formó parte de las actividades orientadas a preservar y difundir el patrimonio cultural de Guanajuato.