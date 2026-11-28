Irapuato, Guanajuato.- Los Tradicionales Barrios de Irapuato arrancan este lunes 30 de noviembre y se extenderán durante todo diciembre, con celebraciones en diferentes colonias, calles y fraccionamientos del municipio.
La temporada comenzará en Rinconada de los Fresnos, Residencial Floresta, Las Carmelitas, UCOPI y Emiliano Zapata III, para continuar diariamente con nuevas sedes hasta cerrar el 31 de diciembre.
Las tradicionales fiestas reúnen a familias y vecinos en torno a la convivencia, la música y las invitaciones que caracterizan esta celebración irapuatense.
A continuación, te compartimos el calendario completo para que ubiques cuándo se celebrará en tu colonia.
Calendario de los Tradicionales Barrios 2026
Lunes 30 de noviembre
* Fracc. Rinconada de los Fresnos
* Residencial Floresta
* Fracc. Las Carmelitas
* Col. UCOPI
* Col. Emiliano Zapata III
Martes 1 de diciembre
* Col. Irapuato
* Col. Municipio Libre
* Col. Flores Magón Sur
* Col. Los Arcos
Miércoles 2 de diciembre
* Col. 18 de Agosto
* Col. San Roque
* Fracc. Colón
* Fracc. Rancho Colón
* Fracc. Venecia
* Col. Villa de las Rosas
Jueves 3 de diciembre
* Col. El Refugio
* Fracc. Los Ángeles
* Fracc. San Marcos
* Fracc. El Refugio
* Fracc. Tierra Nueva
* Valle Residencial
* Col. Expo Fresas
Viernes 4 de diciembre
* Col. Solidaridad 1ra y 2da sección
* Fracc. La Charca
* Col. La Candelaria
* Fracc. El Zapote
* Fracc. La Florida
* Col. El Rosario
* Col. El Tajín
* Fracc. Las Huertas 1ra, 2da y 3ra sección
* El Colonial
* Las Pérgolas
* Las Liebres
Sábado 5 de diciembre
* Fracc. Guanajuato
* Calle Esperanza
* Fracc. Primaveral
Domingo 6 de diciembre
* Fracc. El Bosque
* Fracc. Ibarra
* Fracc. Valle Verde
* Fracc. Magisterial
* Col. 1ra de Mayo
* Col. 8 de Junio
* Col. San José de Jorge López
* Col. El Nido
Lunes 7 de diciembre
* Col. Calzada
* Calle La Parra
* Calle El Ciruelo
* Calle El Sabino
* Calle Higuera
* Calle Casuarina
* Calle Durazno
Martes 8 de diciembre
* Calle Guanajuato
* Col. 24 de Abril
* Col. Pronasol
* Col. Las Ánimas
* Fracc. San Carlos
* Fracc. Punto Verde
* Col. Purísima del Jardín
* Fracc. Jardines de la Hacienda
* Fracc. San José
Miércoles 9 de diciembre
* Col. Obrera
* Calle Pípila
* Fracc. Los Reyes
* Col. El Cantador
Jueves 10 de diciembre
* Col. Santa María
* Fracc. Las Trojes
* Col. Che Guevara
* Col. Esfuerzo Obrero
* Col. Bernardo Cobos
* Fracc. Los Príncipes
* Fracc. Flores Magón Norte
* Col. 3ra de San Gabriel
* Fracc. Jardines del Valle
* Col. La Hacienda
Viernes 11 de diciembre
* Fracc. Insurgentes
* Col. Guadalupe
* Calle Morelos
* Col. Valle de las Flores
* Col. Los Girasoles
* Col. Bella Vista
* Col. FONAPO
* Col. Las Américas
* Fracc. Naranjal
* Fracc. Cuarto Día
* San Gabriel 1ra sección
Sábado 12 de diciembre
* Calzada Insurgentes
* Unidad Vasco de Quiroga
* Col. FOVISSSTE
* Col. Las Delicias
* Barrio de Santiaguito
* Col. 12 de Diciembre
* Col. Juárez
Domingo 13 de diciembre
* Barrio San Vicente
* Calle Hidalgo
* Col. Los Pinos
* Col. Los Álamos
Lunes 14 de diciembre
* Calle Álvaro Obregón
* Calle Leonardo Valle
* Calle Lerdo de Tejada
* Calle Santos Degollado
* Calle Quintana Roo
Martes 15 de diciembre
* Col. Independencia
* Col. Santa Julia
* Calzada de la Industria
* Fracc. Niños Héroes
Miércoles 16 de diciembre
* Col. Rodríguez
* Col. La Moderna
Jueves 17 de diciembre
* Calle Vallarta
* Calle Nigromante
* Calle Dr. Liceaga
* Calle Moctezuma
* Calle 1910
* Calle Churubusco
* Calle Cuatro Vientos
* Calle Cuitláhuac
* Calle Granaditas
* Mitad de calle Juan Escutia
* Col. Ignacio Allende
* Las Misiones
Viernes 18 de diciembre
* Fracc. San Cayetano
* Fracc. Villas de San Cayetano
* Fracc. El Encanto
* Progresiva El Jaral
Sábado 19 de diciembre
* Barrio de Santa Anita
* Fracc. El Cóbano
* Col. DF
* Fracc. La Paz
* Col. Apatzingán
* Col. Lázaro Cárdenas
* Col. Josefa Ortiz de Domínguez
* Col. Azteca
* Col. San Isidro
* Col. Las Fuentes
Domingo 20 de diciembre
* Col. San Pedro
* Fracc. Morelos
* Col. San Juan de Retana
Lunes 21 de diciembre
* Col. Benito Juárez
* Col. Valencia
* Col. Playa Azul
* Col. San Miguelito
* Col. Roma
Martes 22 de diciembre
* Fracc. Renovación
* Col. Álvaro Obregón
Miércoles 23 de diciembre
* Fracc. Valle del Sol
* Col. El Copalillo
Viernes 25 de diciembre
* Col. Barrio Nuevo
Sábado 26 de diciembre
* Col. Rafael Galván
* Fracc. Las Palmas
Domingo 27 de diciembre
* Col. Nuevo México
* Col. San Martín
* Col. Las Palomas
* Col. San Patricio
* Col. El Milagro
* Col. Los Fresnos
* Fracc. Villas El Milagro
* Col. Reforma Agraria
* Col. Los Huertos
* Col. Santo Domingo
* Fracc. Quinta Esmeralda
Lunes 28 de diciembre
* Col. Las Reynas
* Los Eucaliptos
* Fracc. Las Rosas
* Col. 2da de San Gabriel
* Col. Bajada de San Martín
* Col. Las Heras
Martes 29 de diciembre
* Fracc. La Pradera
* Fracc. Haciendas del Carrizal
* Col. Villas El Dorado
* Fracc. San Cayetano de Luna
* Fracc. Rincón de los Arcos
* Fracc. Nogales del Bosque
* Los Duraznos
* Fracc. Nogalia
Miércoles 30 de diciembre
* Col. La Ganadera
Jueves 31 de diciembre
* Col. Los Presidentes
* Col. Plan Guanajuato
* Col. Miguel Hidalgo
* Fracc. Guerrero
* Col. Emiliano Zapata
La invitación está abierta para que las familias se sumen a esta tradición.