Sheinbaum vuelve a Guanajuato: Becas y supervisión del tren

Celaya, Guanajuato.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará este sábado 31 de octubre una gira de trabajo por Guanajuato. La agenda de la mandataria incluye la entrega de Becas para el Bienestar en Celaya y la supervisión de las obras del tren de pasajeros Querétaro–Irapuato.

De acuerdo con la agenda difundida, la primera actividad será a las 4:30 de la tarde, con la entrega de Becas para el Bienestar en Celaya y a las 6 de la tarde, la mandataria encabezará la supervisión del tren, con un recorrido desde la estación de Celaya hacia la ciudad de Querétaro.

El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, adelantó que ambos eventos serán públicos y que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo acompañará a la presidenta, también advirtió que los horarios y las sedes pueden cambiar, porque la logística la define el Gobierno Federal.

¿Cuál va a ser el recorrido del tren?

El tren Querétaro–Irapuato tendrá 108 kilómetros de vía y cinco estaciones en territorio guanajuatense: Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Salamanca e Irapuato. El 23 de septiembre, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado reportó un avance físico de 22.26%, con una inversión cercana a 47 mil 713 millones de pesos.

Visitas de Claudia Sheinbaum a Guanajuato

El 18 de enero encabezó un encuentro con pueblos originarios en la región de San Miguel de Allende, donde reiteró la petición de perdón por agravios históricos y se habló de un Centro de Excelencia en Partería en ese municipio. El 20 de febrero ofreció su conferencia matutina desde las instalaciones militares de Irapuato. Ese mismo día inauguró en León el CBTIS 292, del Bachillerato Nacional, con una inversión de 65 millones de pesos entre obra y equipamiento. El 18 de septiembre regresó a Irapuato para otra mañanera y después encabezó en el Ecoforum de Celaya la asamblea «Honestidad y Resultados», parte de la gira por su segundo informe. Ahí repasó proyectos como los trenes de pasajeros, el acueducto Solís–León y la meta de vivienda para el estado.