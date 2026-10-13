Celaya tendrá estación y paradero de trenes de pasajeros

Celaya, Guanajuato.- El proyecto del tren de pasajeros Querétaro – San Luis Potosí (que continúa hacia Saltillo) no pasará por el centro de Celaya: pasará por San Juan de la Vega y seguirá hacia San Miguel de Allende.

De acuerdo con lo difundido por el gobierno federal, saldrá de Querétaro y recorrerá casi 160 kilómetros por el estado de Guanajuato antes de entrar a territorio potosino.

Al salir de Querétaro existen dos rutas que cruzan el estado de Guanajuato: una por el norte, que pasa cerca de San José de Iturbide, y la otra por San Miguel de Allende. Ambas se juntan al surponiente de San Luis de la Paz.

Puntos y estaciones principales en la ruta

Querétaro: Estación / Terminal principal de inicio.

En las inmediaciones de Coachitl, la ruta se desvía hacia el norponiente hacia San Juan de la Vega, Empalme Escobedo y Comonfort. En los dos primeros se contemplan paraderos dentro de la propuesta de movilidad regional.

La ruta continuará por los viñedos al norte de Comonfor y seguirá hacia San Miguel de Allende. El proyecto no contempla si serán utilizados los túneles cercanos a la presa Allende, mismos que podrían constituir un atractivo para el viaje.

En San Miguel de Allende habrá una estación o paradero y de ahí seguirá hacia el norte. En Laguna Seca, cerca de San Luis de la Paz, se juntará con la vía que procede de San José de Iturbide. Ahí existe una antigua estación donde podría ser el paradero que lleve a San Luis de la Paz. De ahí en adelante prosigue hacia el norponiente y 45 kilómetros adelante sale de territorio guanajuatense.

La otra ruta

Celaya, sin embargo, tendrá su estación en los terrenos donde se encuentra la estación vieja. Por ahí pasará la ruta Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara. Esta ruta, que también empieza en la estación de Querétaro, recorrerá casi 200 kilómetros por territorio guanajuatense.

Los paraderos y estaciones hasta ahora señalados son:

Apaseo el Grande: Paradero o estación de paso.

Celaya: Estación principal (ubicada en la antigua estación del municipio).

Villagrán / Cortázar: Estación intermedia de servicio. A partir de esta zona el tren se desvía hacia el norte hasta llegar a la autopista Querétaro-Irapuato. La vía correrá paralela a ella para pasar por el norte de Salamanca, donde habrá una estación. Kilómetros adelante se juntará de nuevo con la vía para entrar a Irapuato. Donde habrá una terminal / estación de interconexión con el occidente.

La ruta seguirá por el trazo actual para llegar a Silao, donde la nueva estación estará junto a la antigua. Adelante estará el paradero al Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Seguirá por la misma vía hasta León, donde también la estación nueva estará al lado de la antigua.

La vía continuará hacia San Francisco del Rincón, en donde en vez de seguir el derrotero actual hacia Lagos de Moreno se desviará al libramiento de esa población. Al sur estará su paradero. Unos kilómetros hacia el poniente y la ruta sale del estado de Guanajuato.