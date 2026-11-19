Irapuato, Guanajuato.- El Partido Verde en Guanajuato anunció la incorporación del doctor Ignacio Ortiz Aldana a su proyecto político en Irapuato. El exsecretario de Salud del estado cuenta con trayectoria en el ejercicio de la medicina y experiencia en la administración pública.

De acuerdo con el partido, su llegada representa la integración de un perfil con experiencia profesional y vínculos con organizaciones e instituciones públicas y privadas.

La dirigencia destacó que Ortiz Aldana cuenta con reconocimiento en distintos sectores de la sociedad irapuatense. También señaló que su participación permitirá fortalecer el diálogo con la sociedad civil, el sector empresarial y los sectores productivos.

Verde busca fortalecer su presencia en Irapuato

El Partido Verde reconoció en el exfuncionario un liderazgo con conocimiento de las necesidades de la población y capacidad para construir acuerdos.

Estas cualidades, indicó, contribuirán al desarrollo de un proyecto político propio, abierto a la participación de ciudadanos que buscan nuevas alternativas para el municipio.

La organización afirmó que continuará incorporando perfiles con experiencia y reconocimiento social. Su objetivo, señaló, es integrar personas capaces de escuchar y convertir las necesidades ciudadanas en propuestas concretas.

Partido Verde apuesta por un proyecto de alternancia

La incorporación de Ignacio Ortiz Aldana forma parte de la estrategia del partido para fortalecer su presencia política en Irapuato.

El Verde sostuvo que su proyecto de alternancia requiere liderazgos que aporten experiencia, nuevas perspectivas y capacidad de trabajo para el futuro del municipio.

La llegada del exsecretario de Salud se presenta así como un paso en la construcción de esa alternativa política.