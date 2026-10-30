UG celebra la XVI Olimpiada Deportiva Universitaria

La Rectora General de la UG, Dra. Claudia Susana Gómez López Olimpiada Deportiva Universitaria La Rectora General de la UG, Dra. Claudia Susana Gómez López, celebró la unidad que las actividades deportivas permiten entre la comunidad universitaria La Universidad de Guanajuato (UG) celebró su XVI Olimpiada Deportiva Universitaria

Guanajuato, Guanajuato.- La Universidad de Guanajuato (UG) celebró su XVI Olimpiada Deportiva Universitaria, la cual reunió a los equipos representativos de los cuatro campus en 14 disciplinas.

El evento, organizado por la Coordinación de Cultura Física y Deporte, de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la UG, reunió a 530 estudiantes, quienes, previamente, superaron los torneos internos e intercampus, lo que les permitió llegar a la etapa final.

Durante la jornada, las pruebas se realizaron en diversos espacios deportivos, para concluir en la ceremonia de clausura celebrada en la Cancha de Cristal “Arturo Larios”, ubicada en el Edificio Central de la UG, donde se reconoció con medallas el desempeño de los tres primeros lugares de cada deporte, entregadas por la Rectora General, la y los Rectores de los Campus y autoridades deportivas.

La Rectora General de la UG, Dra. Claudia Susana Gómez López, celebró la unidad que las actividades deportivas permiten entre la comunidad universitaria, así como el importante papel que desempeñan para el cuidado de la salud física y mental.

Además, reconoció la disciplina de las y los jóvenes deportistas, la cual aplican tanto en sus deportes como en el ámbito académico, esto con el impulso de las autoridades universitarias, enlaces y entrenadores desde sus campus.

En el mismo tenor, el Director de Desarrollo Estudiantil de la UG, Luis Rafael González Negrete, reconoció el empeño y el compromiso de las y los participantes desde las etapas iniciales, donde participaron más de 2 mil estudiantes.

“Lo que verdaderamente importa es todo lo que construimos para llegar hasta aquí. (…) Todos somos parte de una misma universidad, de una misma comunidad”, dijo.

Como invitadas especiales, asistieron la Directora General de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, Mtra. Yendy Cortinas López; así como la futbolista Fernanda Pinilla, seleccionada chilena y jugadora del Club León en la Liga MX Femenil, quien compartió una conferencia con las y los competidores.

Después de dar a conocer los resultados, se hizo entrega de estímulos económicos para la compra de material deportivo a los tres campus que sumaron más victorias en el medallero final.

A lo largo de 16 ediciones, la Olimpiada Deportiva Universitaria fortalece la formación integral de la comunidad estudiantil mediante la práctica deportiva organizada, con lo que también se promueve la integración, la identidad universitaria y el desarrollo del talento deportivo.

En un espacio de sana convivencia, respeto, trabajo en equipo y fomento de los valores institucionales, este evento también permite identificar las aptitudes de quienes podrían representarán a “la Colmena” en competencias interinstitucionales, estatales y nacionales, entre otras justas deportivas.