Cuerámaro, Guanajuato.- Un motociclista perdió la vida tras impactarse con un poste cerca de la Unidad Deportiva de Cuerámaro. Al parecer, se trata de un joven que abordaba una motocicleta tipo Cross color gris.

Elementos de seguridad cerraron por ambos sentidos la circulación luego del percance en el que murió el afectado. La Fiscalía del Estado realizó la apertura de la carpeta de investigación correspondiente, mientras que el SEMEFO se encargará de la necropsia de ley.

La mecánica de los hechos permanece desconocida, así como la identidad de la víctima. Se espera que las autoridades esclarezcan el suceso.