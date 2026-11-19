Guanajuato, Guanajuato.- La diputación guanajuatense tiene su espíritu en campaña electoral. La tribuna es desde ahora ring para debatir más lo que pasa afuera que lo que se legisla adentro. En la sesión de este jueves, panistas, morenistas, emecistas y priistas se liaron a discursos por temas como el paso a desnivel de León y el gobierno de Alejandra Gutiérrez y un exhorto para que haya más vacunas contra el sarampión.

Ah, y también el Pleno del Congreso del Estado dio cuenta con las iniciativas de Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2027 de los 46 municipios de la entidad y también se aprobaron los dictámenes de tres propuestas legales en los cuales se ordena su archivo definitivo. Entre ellas estuvo una sobre el señalamiento de integrantes Agencia de Investigación Criminal en contra del periodista Makario «Mako» Sierra. Otra fue modificar la Constitución Política local, a fin de proteger la economía de las personas usuarias al vincular la tarifa con criterios sociales y subsidios públicos, garantizando accesibilidad, equidad e inclusión. Sobre el último dictamen, el diputado Rodrigo González Zaragoza se pronunció en contra de su archivo.

Asuntos generales

Llegó el momento de los debates: el emecista Rodrigo González Zaragoza criticó la reciente renuncia pública del secretario del Ayuntamiento y llamó a todas las fuerzas políticas edilicias a aprobar el presupuesto municipal de 413 millones de pesos, sin deuda pública, para construir el puente de Santa Ana, pidiendo no politizar esta obra urgente para iniciar su licitación en diciembre.

Su compañera Sandra Alicia Pedroza Orozco explicó que el proyecto del puente del Tajo de Santa Ana es una obra integral que incluye laterales, retorno, rehabilitación vial, servicios básicos y rectificación del río, junto a destacar que el costo estimado es de 413 millones de pesos y se financiará al 100% con recursos municipales, por lo que llamó a todas las fuerzas políticas a dejar atrás intereses partidarios y aprobarlo por la movilidad de León.

El panista Aldo Iván Márquez Becerra reviró y dijo que hubo un daño profundo con la renuncia del secretario de Ayuntamiento de León y que debería revisarse, pero, resaltó que lo amenazaron por no participar en una campaña de golpeteo y desprestigio político.

El panista Jorge Arturo Espadas Galván –y aspirante a ser candidato a la presidencia municipal de León- sostuvo que es importante tener claridad sobre de dónde vienen los recursos, dónde están las economías y cómo están las necesidades de los leoneses que no han sido atendidas. Añadió que no se puede llevar un conflicto donde no existe; el recurso del Estado se dará, y que el síndico y los regidores del Partido Acción Nacional se pronunciaron porque el puente se realice y se hará.

El morenista David Martínez Mendizábal quiso verse conciliador y manifestó que su grupo parlamentario está a favor de lo que beneficie a las personas y no que el pleito de partidos perjudique a la comunidad leonesa.

El priista Alejandro Arias Ávila externó su preocupación como leonés de que las obras de infraestructura que recibe León para su movilidad se puedan llevar a cabo. Manifestó que todos los municipios sabían de las reglas que tenían que cumplir, que ningún otro se había quejado de lo que había planteado y que lo que quedaba claro era que se trataba de un conflicto político, y que eso no les interesaba a los leoneses. Añadió que el puente no es la panacea de la necesidad de movilidad del citado municipio, porque es un solo cuerpo de León a Silao.

Otro morenista, Antonio Chaurand Sorzano habló primero sobre el encuentro de la presidenta de México con el presidente de China para echar flores a la mandataria. Más tarde, pasó a responder a la votación que su grupo parlamentario había perdido hacía unas horas; el exhorto a la Secretaría de Salud federal para crear un plan emergente contra el sarampión. Calificó el hecho como innecesario, pues –dijo- la Federación ya opera una estrategia nacional que ha aplicado 40.9 millones de dosis entre 2025 y 2026, inmunizando al 90 % de la población objetivo, junto a que pedir un nuevo plan duplica esfuerzos y desvía la atención de las responsabilidades estatales, señalando que Guanajuato figura entre las 18 entidades con más casos.

En rectificación de hechos, Márquez Becerra y la su compañera Angélica Casillas Martínez comentaron que su grupo parlamentario advirtió sobre el tema desde febrero, que México perdió su nombramiento como país libre de sarampión, que en tema de salud han sido muy malos, que muchos mexicanos siguen sin protección, que no basta con presumir cifras, que solo 65% de la población tiene la segunda dosis lejos del 95% que se requiere, que se está hablando de información documentada, que corresponde al gobierno federal explicar el retroceso, porque por años México siempre había cumplido.

Martínez Mendizábal terció para decir que Guanajuato enfrenta una situación en la que es necesario incrementar los cercos epidemiológicos y que hay situaciones que la Secretaría de Salud no está cubriendo; mientras que, en alusiones personales, el congresista Antonio Chaurand Sorzano apuntó que Guanajuato es el estado que más casos tiene, que vacunas hay, que corresponde a la entidad la aplicación.

El priista Alejandro Arias Ávila subrayó que lo que era claro es que México era un país libre de sarampión y que México durante la administración de MORENA lo perdió, que se debe asumir la responsabilidad de eso y de las muertes de niñas y niños mexicanos.

El debate se vio envuelto en pancartas sacadas por una y otra parte.

La priista Rocío Cervantes Barba reconoció a las mujeres y hombres del campo por lograr, con su organización y perseverancia, que sus demandas fueran escuchadas y celebró los acuerdos alcanzados en las movilizaciones agrícolas, atribuyéndolos a la lucha de los productores, al respaldo del Gobierno de Guanajuato y a la disposición final del Gobierno Federal para dialogar.

Finalmente, el morenista Luis Ricardo Ferro Baeza habló del reciente logro alcanzado por el sector turístico de San Miguel de Allende, destacando que tres hoteles del municipio obtuvieron el prestigioso reconocimiento de las Llaves Michelin, distinción que forma parte de un sistema internacional orientado a premiar la máxima calidad en la hospitalidad, y subrayó que este galardón refrenda el posicionamiento de San Miguel de Allende como uno de los principales referentes turísticos de Guanajuato y de México.