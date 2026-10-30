Firman convenio el Congreso del Estado de Guanajuato y la UVEG

Guanajuato, Guanajuato.- El Congreso del Estado de Guanajuato firmó un convenio de colaboración con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), con la finalidad de establecer un marco de colaboración académica e institucional, para fortalecer la formación y profesionalización del personal mediante programas educativos, capacitación, investigación y actividades especializadas, así como contemplar cursos y microcredenciales que favorezcan el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

El rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, Ricardo Narváez Martínez, destacó la sensibilidad del Congreso del Estado al salir de su sede institucional para acercarse directamente a la comunidad educativa, indicando que los legisladores dan muestra de la empatía y la cercanía para entender las inquietudes, realidades y aspiraciones de la juventud y la ciudadanía.

Resaltó la alianza estratégica entre la UVEG y el Poder Legislativo para desarrollar las primeras tres microcredenciales a nivel nacional en materia parlamentaria, un programa de especialización que confirmó se lanzará de manera coordinada en marzo del próximo año y subrayó que este esfuerzo posiciona al Congreso local como un referente de vanguardia en el país.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato, Jorge Arturo Espadas Galván, reconoció la labor de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) y la relevancia de los telebachilleratos comunitarios como herramientas fundamentales para garantizar el acceso a la educación de jóvenes y comunidades.

La presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, la legisladora Karol Jared González Márquez, precisó importancia de perseguir las aspiraciones desde la infancia, motivando a las y los jóvenes a tomar el timón de sus propias vidas, sin permitir que barreras o prejuicios limiten sus metas profesionales y personales.

También celebró los 19 años de trayectoria de la UVEG ofreciendo alternativas accesibles de educación flexible y capacitación mediante plataformas tecnológicas, tanto a nivel nacional como internacional, además de señalar que este convenio fortalece los lazos entre la academia y el servicio público, abriendo las puertas del Poder Legislativo para que el estudiantado realice prácticas, aplique sus conocimientos y adquiera experiencia real.

Estuvieron presentes también Itzel Vianey Casillas Casillas, directora de Vinculación e Internacionalización de la UVEG; comunidad estudiantil y docentes de la UVEG y telebachilleratos de la región; así como personal de las diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.