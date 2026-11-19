Por: Christopher Rodríguez.

Manuel Doblado, Guanajuato.- Con la llegada de noviembre, las calles de Manuel Doblado vuelven a transformarse en un escenario de luces, rezos y encuentro vecinal. Esto sucede gracias a la celebración anual de Las Iluminaciones. Esta festividad es una de las más emblemáticas del municipio. Además, refleja el profundo arraigo católico de las familias dobladenses.

En la parroquia de San Pedro Piedra Gorda, la vida religiosa se sostiene en el vínculo familiar. Madres, padres y abuelos desempeñan un papel fundamental al transmitir la devoción cotidiana. También acercan a las nuevas generaciones a la iglesia, lo que se traduce en una constante participación en misas. Por otro lado, participan en la celebración de sacramentos como primeras comuniones y confirmaciones.

La dinámica de Las Iluminaciones mantiene su formato tradicional a través de los distintos barrios y colonias de la cabecera municipal, iniciando en la colonia El Refugio para recorrer día tras día diversos sectores hasta culminar el 12 de diciembre en la colonia Hidalgo, en el marco de los festejos a la Virgen de Guadalupe.

La jornada espiritual en cada punto visitado se organiza en tres momentos clave:

6:30 a. m.: Rosario de aurora, que parte desde el atrio parroquial hacia el barrio o colonia en turno.

12:00 p. m.: Rezo del Ángelus en el punto donde arriba la imagen peregrina.

7:00 p. m.: Celebración de la Santa Misa en el domicilio anfitrión que recibe a la Virgen.

Más allá del aspecto litúrgico, la festividad destaca por fortalecer el tejido social. Al caer la tarde, los vecinos se organizan de manera espontánea para compartir alimentos tradicionales de la temporada, como tamales, ponche, buñuelos o pozole. Así, cada calle se convierte en un espacio de hospitalidad y convivencia comunitaria.

De este modo, Las Iluminaciones reafirman su lugar como un testimonio vivo de identidad y unión en Manuel Doblado. En efecto, la luz de las luminarias acompaña la devoción compartida de todo un pueblo.