Pueblo Nuevo, Guanajuato.- Rafael Galván Navarro, director de la Policía Municipal de Pueblo Nuevo, murió tras un ataque armado contra dos integrantes de la corporación que se encontraban en servicio. El otro elemento al parecer era su escolta y falleció más tarde en un hospital.

De acuerdo con el comunicado oficial que emitió el Gobierno Municipal el jueves 19 de noviembre, Galván Navarro falleció mientras recibía atención médica por las lesiones que sufrió durante la agresión.

A la par el elemento de seguridad que lo acompañaba pese a los esfuerzos por mantenerlo con vida, falleció más tarde en el hospital que era atendido.

La administración municipal 2024-2027 condenó “enérgicamente” el ataque y dio el pésame a la familia, a las amistades y a los compañeros del director. También aseguró que sus seres queridos tendrán el acompañamiento y apoyo institucional correspondiente.

El Ayuntamiento informó que colabora con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para identificar a los probables responsables. Además, trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado y con autoridades federales para reforzar la seguridad y la vigilancia en el municipio.

Por último, el Gobierno Municipal reiteró su respaldo a las mujeres y hombres de la Policía Municipal y su compromiso de seguir trabajando con las autoridades estatales y federales por la seguridad y la paz de Pueblo Nuevo.

El comunicado no dice dónde ni a qué hora ocurrió el ataque, ni quién es el agente herido.