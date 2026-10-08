Reportan desaparición de estudiante de la UG en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- A través de espacios digitales se solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Joan Francisco Díaz Rodríguez, de 21 años de edad, quien se encuentra reportado como desaparecido en esta capital.

Es alumno de la licenciatura en Relaciones Industriales de la UG. Desapareció el 28 de septiembre de 2026 en la capital y la Fiscalía General del Estado mantiene activa su ficha de búsqueda.

Es de sexo masculino, mide aproximadamente 1.78 metros, pesa alrededor de 70 kilogramos y cuenta con una seña particular: un lunar en la parte frontal del cuello.

Para cualquier dato, están los siguientes números:

📞 800 714 77 77

📞 800 368 62 42

📞 (473) 73-5-21-00

Su desaparición no es el único caso como miembro de la comunidad estudiantil e universitaria del estado.

Una estudiante en Celaya

El pasado 23 de septiembre fue localizada una estudiante de la UG que habría desaparecido días antes en Celaya. María José, estudiante del campus Celaya-Salvatierra fue hallada sana y salva.

Otro caso desde 2024, también en Celaya

Alexis Martínez: Joven de 20 años perteneciente al Campus Celaya/Salvatierra, está reportado como desaparecido desde marzo de 2024 tras asistir a un evento. Su paradero continúa siendo desconocido, ya que las investigaciones de las autoridades no han arrojado resultados públicos definitivos sobre su localización.

Desapareció el 3 de marzo de 2024. Aquel día asistió a uno de sus eventos favoritos: un jaripeo en la región de Celaya. Él mismo administraba una página dedicada a este tipo de espectáculos y colaboraba en su organización.

La última interacción registrada de Alexis ocurrió la tarde de su desaparición, cuando subió un video a sus redes sociales mostrando el ambiente de la banda en el escenario del jaripeo. Después de la salida del evento, se perdió total contacto con él.

Ante la falta de avances inmediatos de las autoridades de seguridad locales, su familia recurrió al Colectivo de Búsqueda “Hasta Encontrarte”, quienes difundieron de manera masiva su ficha de búsqueda en redes sociales. Por su parte, la Universidad de Guanajuato confirmó en su momento el estatus de Alexis como alumno y declaró mantener comunicación de apoyo institucional con los familiares.

Dado que ha pasado un tiempo considerable desde marzo de 2024 sin noticias oficiales, su estatus jurídico ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato permanece vigente como persona desaparecida.

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