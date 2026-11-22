Irapuato, Guanajuato.- Este noviembre es buen momento para que conozcas a los osos que hay en el Zoológico de Irapuato.

Hay dos especies de osos en el parque: los osos negros y los osos pardos. Son dos parejas que son muy interesantes de conocer.

En el caso de los osos pardos, que se llaman “Coque” (macho) y “Yuri” (hembra), su especie vive hasta 30 años y su hábitat es de montañas y bosques. Se encuentra en zonas de Asia, Europa y América del norte, llegando a pesar más de 650 kilos. Con su pelaje marrón oscuro y dorado claro, son fáciles de distinguir.

Por otro lado, los osos negros “Doggie” (macho) y “Choco” (hembra) son originarios de Norteamérica, incluyendo la parte norte de México, en zonas serranas y bosques de pino y encinos. Alcanza hasta los 200 kilos de peso y es un gran trepador.

Y tal como se ve en las caricaturas, a estas dos especies de osos ¡les gusta la miel!.

“El oso pardo es una especie muy grande que puede alcanzar hasta los 600 kilogramos, mientras que los osos negros solamente pueden llegar a los 200 kilos. Ambas especies son omnívoras, o sea que pueden comer tanto carne, peces, pero también su dieta se basa en vegetales, en fruta y como lo hemos visto en las caricaturas, también con miel”, explicó el doctor Gustavo Graciano, del equipo de médicos veterinarios del ZooIra.

Mencionó que mientras los osos pardos son muy veloces y pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, los osos negros son excelentes escaladores, por lo que se pueden subir a los árboles.

“Recuerda: cuando visites a estas especies hay que leer siempre los letreros. A estas especies podemos alimentarlos con croquetas o zanahoria que puedes adquirir en la entrada del zoológico”, explicó el doctor Gustavo Graciano.

Los animalitos de estas especies duermen bastante, por lo cual puede ser común verlos en sus refugios acostados y dormidos.

El horario del parque Zoológico de Irapuato es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de Martes a Domingo.