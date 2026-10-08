Orientan a estudiantes sobre riesgos y seguridad en redes sociales en de Trojes de Marañón

Abasolo, Guanajuato.- Integrantes de Prevención Social llevaron a cabo una charla con estudiantes del SABES de Trojes de Marañón, con el objetivo de brindarles herramientas para desenvolverse de manera más segura en el entorno digital.

Durante el encuentro se abordó la importancia del autocuidado y las medidas de autoprotección, con especial énfasis en el uso responsable y seguro de las redes sociales, espacios que forman parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones.

A través de esta actividad, las y los estudiantes recibieron orientación para identificar posibles riesgos en internet, proteger su información personal y tomar decisiones responsables que contribuyan a su seguridad.

Buscan prevenir riesgos en internet

Las acciones de prevención buscan que las y los jóvenes cuenten con mayor información para reconocer situaciones de riesgo y hacer un uso más consciente de las herramientas digitales.

Con estas actividades también se pretende fortalecer su seguridad y bienestar mediante conocimientos que les permitan tomar mayores precauciones al utilizar redes sociales y otros espacios digitales.