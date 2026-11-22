Guanajuato, Guanajuato.- La riqueza sonora de los instrumentos de viento protagonizó una velada llena de virtuosismo, matices y diálogo musical durante el concierto de cámara presentado por el Ensamble Zephyrus, conformado por integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG).

El concierto se llevó a cabo en el Teatro Principal y reunió a destacados integrantes de la agrupación universitaria: Víctor Frausto (flauta), Héctor Fernández Purata (oboe), Hugo Manzanilla (clarinete), Michelle Lee Pettit (corno francés), Ariel Rodríguez (fagot) y Citlalli Rosas (clarinete bajo).

Durante el concierto de solistas de la OSUG interpretaron piezas de Jacques Ibert, Jean Françaix, Malcolm Arnold y Leoš Janáček.

Trois Pièces Brèves (1930), de Jacques Ibert, es una obra llena de contrastes que, en pocos minutos, despliega toda la riqueza expresiva y el carácter lúdico de los instrumentos de aliento.

Mientras que Sixtour pour Instruments à Vent (1991), de Jean Françaix, es una partitura elegante en la que se combina humor, lirismo y una escritura de gran brillantez.

Divertimento para flauta, oboe y clarinete (1952), de Malcolm Arnold, constituye una pieza de espíritu ligero y gran vitalidad rítmica que alterna momentos de energía, lirismo y delicado encanto.

La obra Mladí (Juventud) compuesta en 1924 por Leoš Janáček es considerada una de las obras maestras del repertorio para alientos. Inspirada en los recuerdos del compositor, esta pieza destaca por su fuerza expresiva, su riqueza melódica y su extraordinaria capacidad para transmitir emoción y vitalidad.

Así, el programa ofreció un recorrido por distintas estéticas y épocas de la música para alientos. En cada interpretación, se demostró el dominio técnico y sensibilidad artística del Ensamble Zephyrus, que ha consolidado su prestigio en importantes festivales nacionales e internacionales.