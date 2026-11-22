San Miguel de Allende, Guanajuato.– La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio arranque a la segunda etapa de la construcción del Bulevar La Libertad, una obra estratégica que conecta a San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo con una inversión de 271.7 millones de pesos de recursos estatales.

“Esta obra va a unir a San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, dos ciudades que son potencia económica y turística de Guanajuato y México”, dijo la Gobernadora quien explicó que esta acción forma parte de la estrategia Manos a la Obra.

“Y trabajando en equipo con los Gobiernos Municipales de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo nos pusimos Manos a la Obra para realizar esta obra, que da continuidad a los trabajos en La Cieneguita. Hoy estamos cumpliendo en beneficio de la gente de esta región”, expresó Libia Dennise.

La obra beneficiará a más de 337 mil habitantes y mejorará las condiciones de circulación de más de 18 mil 700 vehículos al día.

Se van a modernizar 2.9 kilómetros, con cuatro carriles de circulación y un paso superior sobre las vías del ferrocarril, incluye una ciclovía, entre otras acciones. “Se tiene estimado que está importante obra concluya en ocho meses”, agregó la Gobernadora.

La Gobernadora reiteró que con la estrategia Manos a la Obra se están realizando obras y acciones en los 46 municipios del estado; “y vamos por más para mejorar la calidad de vida de las familias guanajuatenses”.

En este evento se contó con la participación de los Presidentes Municipales de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, y de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri; quienes reconocieron el trabajo que en equipo realizan con el Gobierno del Estado para impulsar las obras que requiere la gente.

Además se tuvo la asistencia del Secretario de Obra Pública del Estado, Juan Pablo Pérez Beltrán; la Directora General de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Guanajuato, Irma Leticia González Sánchez; así como diputados locales y autoridades municipales.

Arranca Libia Dennise construcción del Bulevar Migrante en San Diego de la Unión

Para mejorar la movilidad y ofrecer una entrada digna a San Diego de la Unión, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, por la mañana dio inicio a la construcción del Bulevar Migrante, una obra que facilitará los traslados diarios de las familias, estudiantes, trabajadores y productores de este municipio.

Con una inversión estatal de 40 millones 457 mil pesos, se construirá una vialidad de aproximadamente 414 metros de concreto hidráulico, con banquetas, ciclovía, alumbrado público, señalización y carriles que permitirán incorporarse de manera más segura al libramiento. También contará con redes de agua potable, drenaje sanitario y pluvial.

La obra beneficiará a una población estimada de 41 mil 54 habitantes y forma parte de los compromisos que la Gobernadora asumió con las familias de San Diego de la Unión.

“Hoy venimos a cumplir una promesa que hicimos con San Diego de la Unión”, expresó Libia Dennise, al recordar que las y los habitantes habían solicitado durante años mejores condiciones para uno de los principales accesos al municipio.

La Gobernadora destacó que el nombre del bulevar es también un homenaje a las personas migrantes que han dejado sus comunidades en busca de mejores oportunidades para sus familias, sin perder el vínculo con su tierra.

“Este Bulevar Migrante va por ustedes, va por nuestros migrantes de San Diego de la Unión”, afirmó la Mandataria Estatal.

El Presidente Municipal, Juan Carlos Castillo Cantero, reconoció el trabajo conjunto con el Gobierno Estatal para concretar este proyecto, mientras que el Secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, explicó que la nueva vialidad ofrecerá mejores condiciones de circulación para automovilistas, peatones y ciclistas.

Los trabajos forman parte de la estrategia Manos a la Obra, mediante la cual se tienen autorizados siete proyectos de infraestructura en San Diego de la Unión, con una inversión conjunta de 67 millones 428 mil pesos.

La construcción del Bulevar Migrante tiene prevista su conclusión hacia finales del primer semestre de 2027. Durante este periodo, se pide a la ciudadanía atender los señalamientos y circular con precaución en la zona de trabajos.