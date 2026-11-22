León, Guanajuato.- Un ataque armado en plena hora pico sobre una de las vialidades más transitadas de León terminó con la vida de un conductor. Luego de un proceso judicial que derivó en una sentencia condenatoria en contra de JOSEPH ANTONI “N” y JOSÉ ANTONIO “N”, quienes pasarán 15 años en prisión, luego de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) comprobara su responsabilidad en el delito de homicidio.

La resolución se dictó en juicio oral, en el que, además de la pena privativa de la libertad, que deberán compurgar en el Centro de Prevención y Reinserción Social (CePreReSo) de León, el tribunal les impuso el pago de una multa económica y una reparación del daño por más de medio millón de pesos en favor de las víctimas.

El crimen por el que fueron juzgados ocurrió alrededor de las 07:22 horas del 4 de junio de 2025. La víctima conducía su vehículo en el cruce de los bulevares Timoteo Lozano y Hermanos Aldama, a la altura de la colonia Fracciones de San Nicolás, cuando fue interceptado por los hoy sentenciados, quienes viajaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con los hechos acreditados en la carpeta de investigación, fue JOSEPH ANTONI “N” quien sacó un arma de fuego y disparó directamente contra el ofendido, provocándole heridas de gravedad que terminaron por arrebatarle la vida. Con el fallo condenatorio obtenido por la FGEG, se cierra la etapa de juicio por este homicidio y se hace justicia a la víctima y su familia.