350 estudiantes de 14 planteles conocen la oferta universitaria de la UG en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un total de 350 estudiantes de educación media superior, provenientes de 14 planteles de la región, participaron en el “Día Abierto” de la División de Ciencias de la Vida (DICIVA) de la Universidad de Guanajuato (UG), donde tuvieron un acercamiento a la experiencia universitaria.

Las y los visitantes pertenecen a las Escuelas de Nivel Medio Superior de Salamanca, Salvatierra, Irapuato, Silao, Guanajuato, León, Celaya, San Luis de la Paz y Pénjamo, así como a la Escuela Militarizada de Irapuato, el Bachillerato de Talentos, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y los Centros de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales CETAC 14 y CETAC 03.

La bienvenida estuvo a cargo del Dr. Gerardo Ruvalcaba Palacios, Secretario Académico de la DICIVA, quien recibió a las y los invitados en las instalaciones de los Laboratorios de Investigación y Posgrado.

En este espacio se instalaron módulos informativos en los que se presentaron los programas educativos de licenciatura, así como los servicios y apoyos institucionales orientados al desarrollo integral de la comunidad estudiantil.

Recorren laboratorios y conocen proyectos de investigación

Durante la jornada, las y los jóvenes conocieron la oferta académica de la División, algunos proyectos de investigación y líneas de trabajo científico, lo que les permitió identificar áreas relacionadas con sus intereses.

Como parte de las actividades, realizaron recorridos guiados por los departamentos de Agronomía, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Enfermería y Obstetricia, Ciencias Ambientales e Ingeniería Agrícola, donde conocieron sus principales talleres, laboratorios e infraestructura.

El Día Abierto de la DICIVA fortalece la vinculación entre la Universidad de Guanajuato y las instituciones de educación media superior, con el propósito de que las juventudes puedan visualizar a la UG en Irapuato como una alternativa para continuar su formación académica.

Porque en la UG encuentras tu camino, conoce la oferta educativa de la Universidad de Guanajuato.