¡Excelente noticia!, regresa Daniela de Salamanca; estaba “secuestrada”

Salamanca, Guanajuato.- Daniela Montes Sierra, estudiante de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca (DICIS) de la Universidad de Guanajuato, fue encontrada con vida. La salmantina estaba atendiendo una tienda de un familiar con el que trabajaba en la comunidad de Cárdenas, Salamanca, previo a ser secuestrada.

De acuerdo a la versión de familiares y personas cercanas realizaron una publicación para solicitar el apoyo de la ciudadanía para localizar a Daniela Montes, estudiante universitaria, quien fue sacada a la fuerza por personas armadas.

Testigos señalaron que Daniela se encontraba atendiendo la tienda de un familiar, como habitualmente lo hacía, cuando ocurrieron los hechos y dijeron “estamos muy preocupados por ella. Les pedimos de todo corazón sus oraciones para que nos la regresen con bien; es lo único que queremos, su regreso”, expresaron.

En relación al lugar y condiciones en la que fue localizada Daniela no se dieron mayores detalles, solamente se informó que afortunadamente estaba bien.