San José Iturbide, Guanajuato.- Cuatro horas de cautiverio en un vehículo robado y un asalto a punta de pistola en las carreteras de San José de Iturbide terminaron con la captura de tres hombres justo en el momento en que vaciaban la mercancía sustraída. Hoy, HUGO “N”, PEDRO “N” y ÁNGEL FERNANDO “N” enfrentan un proceso penal por robo, privación de la libertad agravada y robo equiparado.

El caso se registró el pasado 4 de noviembre de 2026, cuando un conductor que trasladaba mercancía comercial por dicho municipio fue interceptado. Los agresores le cerraron el paso y uno de ellos bajó con un arma de fuego para obligarlo, bajo amenazas, a descender de su camioneta. Entre los tres lo subieron a otro automóvil, le robaron sus pertenencias y lo retuvieron por cerca de cuatro horas mientras uno de los implicados se llevaba la unidad de carga.

Posteriormente dejaron al ofendido abandonado en un paraje cercano a la comunidad de La Canela, sitio donde logró pedir ayuda a la policía municipal. Tras el reporte, la camioneta fue rastreada y ubicada en la comunidad de La Purísima de la Huerta; ahí fueron sorprendidos los tres

sujetos mientras descargaban los productos y, aunque intentaron huir al ver las patrullas, fueron detenidos en el acto.

Durante el avance de las indagatorias, se estableció que el automóvil utilizado para interceptar y mantener cautiva a la víctima tenía un reporte de robo vigente en Guanajuato capital. Con estos elementos y las pruebas reunidas, la Fiscalía General del Estado logró que un Juez de Control dictara la vinculación a proceso contra los tres imputados.