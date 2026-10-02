Buscan a estudiante, fue privado de la libertad cerca del CONALEP Salamanca

José Jesús esperaba el camión cuando presuntamente fue interceptado y privado de la libertad por hombres armados en la colonia Las Rosas

Redacción Notus2 octubre, 2026

Salamanca, Guanajuato.- Un comando armado se llevó a José Jesús, estudiante del CONALEP Salamanca, mientras esperaba el transporte público cerca de la institución. El joven de 18 años se encontraba en la avenida Comunicación Norte, en la colonia Las Rosas al momento en que lo subieron a un vehículo.

Según la información preliminar, fueron dos hombres los que lo privaron de la libertad, presuntamente hacia Uruétaro. Los hechos se registraron cerca de las 3 de la tarde del jueves. Al parecer, el alumno había salido de clases.

José Jesús Hernández Reyes vestía su uniforme escolar la última vez que fue visto el primero de octubre: un pantalón azul marino, un suéter color verde con rayas blancas y el escudo del Conalep, una camisa tipo polo color blanco y zapatos de vestir negros. Además, llevaba una mochila color azul marino. Como característica particular destaca una cicatriz de alrededor de 10 centímetros en el pie izquierdo.

La familia del joven pide apoyo ciudadano para su pronta localización. De contar con datos que aporten a su encuentro, pueden comunicarse a la Fiscalía del estado o al Sistema de emergencias 911.

Redacción Notus2 octubre, 2026

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