Recuerdan a ‘Bosho’ del Grupo Dorado de Abasolo a un año de su muerte

Abasolo, Guanajuato.- “Hoy todos esperamos tu llegada. Todos te seguimos recordando”: los integrantes del Grupo Dorado de Abasolo conmemoran a Juan Luis tras un año de su muerte este día de muertos. ‘Bosho’ fue un miembro muy querido por su carisma y su entrega en el escenario.

El pasado lunes 26 de octubre, los seres queridos de ‘Bosho’ asistieron a una misa en su honor y posteriormente lo visitaron en el lugar donde descansan sus restos. Con música y pirotecnia comenzaron los festejos en su honor.

El vocalista era una persona destacada en el ámbito musical. Tras su muerte bandas locales como los Viejones de Pénjamo, Banda Joaquinense, Agasajo Norteño lamentaron su pérdida.

De acuerdo con los músicos, un incidente con los violentos tripulantes de una camioneta sería la causa de su muerte. Juan Luis fue asesinado el domingo 26 de octubre mientras se encontraba en una reunión familiar.

Con “Huele a plomo”, tema inédito escrito por él poco tiempo antes de su partida, Grupo Dorado de Abasolo en colaboración con Banda Joaquinense su recuerdo sigue vigente.