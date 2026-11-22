Pénjamo, Guanajuato.- Un accidente vehicular provocó el cierre total de la carretera federal 1110, en el tramo Pénjamo-Abasolo, a la altura de la comunidad de San Vicente del Caño.

De acuerdo con el reporte, la circulación se encuentra completamente, por lo que se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones y utilizar rutas alternas.

Inclusive algunos automovilistas han tomado la decisión de circular en sentido contrario, por lo que si circula por la zona hágalo con precaución.

Se recomienda a los conductores evitar la zona y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades.