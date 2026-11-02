Guanajuato: Samantha Smith es la peor evaluada de 104 acaldes del país

Guanajuato, Guanajuato.- Luego de que a lo largo del año Samantha Smith estuviera en los últimos lugares de aceptación ciudadana de acuerdo con encuestas de la empresa Rubrum, en la evaluación de octubre se le coloca en la peor evaluada de 104 titulares de presidencias municipales del país.

En julio pasado, la empresa Rubrum consignó que la presidenta municipal de la capital ocupaba el lugar 94, con 3.41, por debajo del 4.25 de la anterior encuesta. Se mantenía entre las 10 peor evaluadas en el rubro de capitales de estado.

En el mes de mayo, Samantha ya despuntaba entre las peores alcaldesas del país con una calificación de 3.31.

Las evaluaciones

En el rubro de desempeño, la mejor evaluada del estado es la ahora emecista Alejandra Gutiérrez, en el lugar 42 con 4.90; le sigue la panista irapuatense Lorena Alfaro, con 4.4, para ocupar el lugar 53. El morenista celayense Juan Miguel Ramírez está en el lugar 66 con 4.18. Al fondo, en el 104, Samantha Smith, con 1.97.

La encuesta fue levantada vía telefónica, de manera automática y aleatoria. El universo muestral fue de 1,000 levantamientos en cada uno de los municipios encuestados. La población muestra fue de hombres y mujeres habitantes de cada municipio encuestado, mayores de 18 años.

El tipo de muestra fue aleatorio representativo, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del ± 3.8 %.

La fecha de levantamiento fue del 21 al 23 de octubre de 2026 y la fecha de publicación es el 27 de octubre de 2026.