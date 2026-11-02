Mujer de Abasolo denuncia presuntas amenazas y agresiones contra su familia

Las acusaciones corresponden al testimonio difundido por Galilea Frías en redes sociales y no se cuenta con información sobre una postura de las personas señaladas, como medio informativo, Periódico Notus mantiene abierto el espacio para su derecho de réplica.

Abasolo, Guanajuato.- Una ciudadana identificada como Galilea Frías denunció públicamente presuntas amenazas de muerte y agresiones contra integrantes de su familia, a través de un video difundido en Facebook, en el que pidió la intervención de las autoridades.

En su mensaje, la mujer señaló que los problemas con las personas a quienes responsabiliza de las amenazas llevan tiempo, pero que su familia había evitado hacer una denuncia para no generar más conflictos.

Sin embargo, aseguró que la situación se agravó durante los últimos días. Relató que el sábado su madre habría sido agredida y que, posteriormente, otra mujer presuntamente la habría derribado de una motocicleta junto con su acompañante.

Galilea también afirmó que, durante ese último incidente, la madre de las personas señaladas habría sacado un arma de fuego y amenazado con matar a integrantes de su familia.

Además, denunció que han arrojado piedras contra su vivienda y que un día antes del video algunas personas acudieron al domicilio para arrojar sal, aunque dijo desconocer la intención de esa acción.

En la grabación, Frías responsabilizó públicamente a las personas que señala de cualquier situación que pudiera ocurrirle a ella o a sus familiares, debido a las amenazas que, aseguró, han recibido.

La ciudadana pidió a las autoridades atender su denuncia y evitar que las agresiones continúen.

Publicación original: https://www.facebook.com/reel/1142443382089032