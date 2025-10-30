“La inseguridad mató a Bosho”, vocalista de Grupo Dorado

En entrevista con Univisión Miami, Grupo Dorado de Abasolo reveló que Juan Luis fue ‘víctima’ de un ataque derivado de un percance vial con otro conductor

Redacción Notus30 octubre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- Bosho, Juan Luis, el vocalista de Grupo Dorado de Abasolo, fue asesinado mientras se dirigía a su domicilio. “Una camioneta de un reversazo lo impactó, cuando se bajó a hablar con las personas, ellos detonaron contra él”, expresó uno de sus compañeros en entrevista con Univisión Miami.

En una primera instancia, la muerte de Bosho fue vinculada con una agresión en su residencia, mientras se encontraba en una reunión familiar el domingo 26 de octubre en la colonia Los Pirules. Sin embargo, la causa sería un  percance entre su vehículo y una camioneta con tripulantes ‘violentos’, que rechazaron arreglar el incidente con diálogo y abrieron fuego contra el músico.

“Somos músicos locales, nomás hacemos nuestro trabajo y alegramos los corazones de nuestros clientes”, dijo el entrevistado, dejando claro que el trágico desenlace de Juan Luis no tenía que ver con un presunto ajuste de cuentas.

De acuerdo al testimonio de Ramsés, el integrante de Grupo Dorado, la Fiscalía continúa investigando. El vehículo de los responsables se localizó en las orillas de la ciudad y se espera que pronto pueda hacerse justicia por Bosho

Su pérdida aún no se asimila, la creciente violencia que azota al estado cobró la vida de uno de los músicos más queridos de Abasolo. Entre otras cualidades, sus seres queridos destacan su carisma, sus ocurrencias, su gran corazón, mismos que no serán olvidados.

Redacción Notus30 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información