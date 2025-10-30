“La inseguridad mató a Bosho”, vocalista de Grupo Dorado

Abasolo, Guanajuato.- Bosho, Juan Luis, el vocalista de Grupo Dorado de Abasolo, fue asesinado mientras se dirigía a su domicilio. “Una camioneta de un reversazo lo impactó, cuando se bajó a hablar con las personas, ellos detonaron contra él”, expresó uno de sus compañeros en entrevista con Univisión Miami.

En una primera instancia, la muerte de Bosho fue vinculada con una agresión en su residencia, mientras se encontraba en una reunión familiar el domingo 26 de octubre en la colonia Los Pirules. Sin embargo, la causa sería un percance entre su vehículo y una camioneta con tripulantes ‘violentos’, que rechazaron arreglar el incidente con diálogo y abrieron fuego contra el músico.

“Somos músicos locales, nomás hacemos nuestro trabajo y alegramos los corazones de nuestros clientes”, dijo el entrevistado, dejando claro que el trágico desenlace de Juan Luis no tenía que ver con un presunto ajuste de cuentas.

De acuerdo al testimonio de Ramsés, el integrante de Grupo Dorado, la Fiscalía continúa investigando. El vehículo de los responsables se localizó en las orillas de la ciudad y se espera que pronto pueda hacerse justicia por Bosho

Su pérdida aún no se asimila, la creciente violencia que azota al estado cobró la vida de uno de los músicos más queridos de Abasolo. Entre otras cualidades, sus seres queridos destacan su carisma, sus ocurrencias, su gran corazón, mismos que no serán olvidados.