Con profunda tristeza despiden a “Bosho” de Grupo Dorado Abasolo

“A veces no me explico por qué las grandes personas tienen que irse… un abrazo hasta el cielo”, expresaron sus seres queridos

Redacción Notus27 octubre, 2025

Abasolo, Guanajuato.-  “A veces no me explico por qué las grandes personas tienen que irse… Un abrazo hasta el cielo mi compita Bosho”, despidieron familiares, amigos y compañeros a Juan Luis “Bosho”, cantante y bajista de Grupo Dorado de Abasolo. La noticia de su muerte en un ataque armado durante una celebración en la colonia Pirules de Abasolo, dejó profunda tristeza en el gremio local de la música regional.

Ex integrante de Agasajo Norteño, el artista era conocido en el medio por “no rajarse, ya sea cantando, tocando el bajo, la batería, el acordeon o las botellas siempre esta dando lo mejor para seguir con el show”. El primo de “Bosho”, Orestes, expresó que su canción ‘Huele a Plomo’, que relata los últimos momentos de un cantante tras ser disparado, sería una profesía para Juan Luis.

Bandas locales como Banda Joaquinense, Los Viejones de Pénjamo, Flama Activa y Agasajo Norteño lamentaron la pérdida y se unieron para dar las condolencias a su familia. Todos concordaban en describirlo como un gran ser humano, alegre, trabajador y humilde.

