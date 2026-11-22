Irapuato, Guanajuato.- Un ataque armado registrado durante un partido de futbol en los campos Estrella, en Irapuato, dejó como saldo una persona sin vida y varios heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, los disparos se escucharon en pleno encuentro deportivo, lo que provocó alarma entre los asistentes y la movilización de corporaciones de seguridad.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Ejército Mexicano, quienes desplegaron un operativo en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni de las personas lesionadas.

Tampoco se ha dado a conocer información sobre los posibles responsables de la agresión.

Las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones para esclarecer los hechos.