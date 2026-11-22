Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- Los usuarios de telefonía celular en México cuyo número termine en 7 tienen hasta el próximo 30 de noviembre para completar el registro de su línea y evitar que su servicio sea suspendido temporalmente.

La medida forma parte del calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que contempla la vinculación de los números telefónicos con los datos de identificación de sus titulares, el procedimiento aplica a las líneas de prepago o recarga que todavía no estén registradas.

¿Qué documentos necesitas?

Para realizar el registro, los usuarios necesitan contar con una identificación oficial vigente. El proceso puede completarse desde el teléfono celular, a través de la plataforma de la compañía telefónica, o de manera presencial en un centro de atención a clientes.

¿Qué pasa si no registras tu número?

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, las compañías telefónicas podrán suspender temporalmente las líneas que no hayan completado el procedimiento. La suspensión puede aplicarse a las 72 horas posteriores al vencimiento del plazo. Durante ese periodo, los usuarios no podrán realizar ni recibir llamadas convencionales, enviar mensajes SMS o utilizar los datos móviles.

Calendario para registrar tu línea

Terminación 0: 15 de agosto, terminación 1: 31 de agosto, terminación 2: 15 de septiembre, terminación 3: 30 de septiembre, terminación 4: 15 de octubre, terminación 5: 31 de octubre, terminación 6: 15 de noviembre, terminación 7: 30 de noviembre, terminación 8: 15 de diciembre, terminación 9: 31 de diciembre.

El servicio podrá reactivarse una vez que completen el registro correspondiente.