Por Christopher Rodríguez.

Salamanca, Guanajuato.- A casi dos meses de la desaparición de José Jesús Hernández Reyes, estudiante de 18 años del Conalep, su madre denunció que no ha recibido información clara sobre los avances de las investigaciones para localizarlo, el joven desapareció el pasado 1 de octubre, el día de su cumpleaños, cuando esperaba el autobús en las inmediaciones de la institución educativa.

Irregularidades en el caso

La Madre aseguró que durante el tiempo en que la investigación estuvo a cargo de personal de Irapuato, observó algunos avances, sin embargo, posteriormente el seguimiento regresó a Salamanca y, de acuerdo con su testimonio, la comunicación con las autoridades disminuyó.

Ante esta situación, la madre pidió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato agilizar las indagatorias y mantener informada a la familia sobre los avances del caso.

Finalmente, pidió a las autoridades municipales y estatales prestar mayor atención a las desapariciones de jóvenes en Salamanca. Señaló que su caso no es el único y que existen otras familias que atraviesan una situación similar.

7 desparecidos durante octubre en Salamanca

De acuerdo con el colectivo “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos”, reportó: 7 personas desaparecidas, de las cuales, 1 fue localizada sin vida, 1 fue localizada con vida y 5 personas continúan sin ser localizadas.