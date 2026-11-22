Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- Las ciclovías en la zona centro de Irapuato presentan al parecer problemas de uso indebido, situación que compromete la seguridad y movilidad de quienes utilizan este medio de transporte.

Ante este panorama, los ciclistas se ven obligados a circular por carriles, cuya infraestructura no está destinada para bicicletas cuando estos espacios son ocupados por vehículos u otros obstáculos.

Los peatones no respetan:

Arturo, un ciclista de Irapuato asegura que es una “lata” con la gente:

“No muchacho, es una lata lidiar con la gente a cada rato se anda atravesando, es bien complicado, te ves obligado a ir lento porque nomás agarran y se cruzan ni se fijan yo no sé, ellos tienen su banqueta y prefieren ir por donde uno va, y uno se tiene que ir cuidándose de los carros y ellos les vale” Aseguró.

Sanciones:

El Reglamento de Tránsito del Municipio de Irapuato establece prohibiciones para circular con vehículos automotores sobre las ciclovías, estacionarse en ellas u obstaculizar el libre tránsito. Las infracciones pueden representar multas de entre $586.55 y $1,173.10