Crimen organizado en Irapuato lidera homicidios

Irapuato, Guanajuato.- Octubre cerró con 31 asesinatos en Irapuato: de 25 ataques, 24 fueron consecuencia del crimen organizado, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos? El 96 por ciento de los hechos violentos presentó un patrón característico de grupos delictivos.

Pese a que comparado con el año anterior se presentó una baja tanto de homicidios dolosos como de eventos, la delincuencia organizada sigue permeando las muertes. Ataques directos, personas privadas de la vida de manera violenta y con armas de distintos calibres apuntan a una relación con dichos grupos.

Jornada más sangrienta del mes

El lunes 12 de octubre se posicionó como el día más violento. En la colonia El Cantador, hombres armados a bordo de motocicletas atacaron a un grupo de personas que se encontraban aparentemente varados tras una falla en su vehículo.

En un primer momento, resultaron dos heridos y un muerto, sin embargo, después de su ingreso al hospital, se confirmó la muerte de una segunda persona.

Ese mismo día dos cuerpos fueron encontrados en un camino de terracería aledaño a San Francisco de la Charca. Cabe destacar que los cadáveres correspondientes a un hombre y una mujer contaban con impactos de bala.

Colonias con más víctimas mortales

Colonias Víctimas Rodríguez 2 El Cantador 2 San Francisco de la Charca 2 Barrio de San José 2 Villas el Dorado 2 Azteca 2

Las cifras, al parecer, continúan mostrando una realidad delictiva impulsada casi totalmente por el crimen organizado en el municipio. Las agresiones armadas y el hallazgo de restos humanos en zonas con poca afluencia forman parte de la cotidianidad.