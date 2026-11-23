Pénjamo, Guanajuato.- La mañana de este lunes ocurrió un accidente de una unidad de carga y automóviles en la carretera federal 1110 en el tramo Pénjamo – La Piedad, en el cual se reportaron presuntamente 3 personas lesionadas, a la altura del kilómetro 70, poco antes del camino de acceso a la comunidad de La Maraña.

A consecuencia del impacto, el carril de alta velocidad quedó obstruido y parte del material transportado terminó esparcido sobre el pavimento, lo que representó un riesgo para los vehículos que transitaban por la zona.

Ante esta situación, se recomendó a los conductores reducir la velocidad, extremar precauciones y manejar con cuidado al aproximarse al lugar del accidente.