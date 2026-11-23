León, Guanajuato.- El PAN en León exigió garantizar la autonomía y el funcionamiento institucional del Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo a las elecciones de 2027. Antonio Guerrero Horta y el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba señalaron la necesidad de fortalecer los contrapesos y asegurar el respeto al voto ciudadano. Además, cuestionaron la asignación de recursos federales para la salud en Guanajuato.

PAN advierte sobre debilitamiento del INE

Durante una rueda de prensa, Antonio Guerrero Horta, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN León, expresó la preocupación de Acción Nacional por el debilitamiento del organismo electoral.

El dirigente señaló que el INE debe contar con autonomía y condiciones institucionales para garantizar que se respete la voluntad de los mexicanos.

“Necesitamos investigaciones sin impunidad, instituciones con contrapesos y garantías de que en 2027 se respetará la voluntad de las y los mexicanos”, enfatizó Guerrero Horta.

Por su parte, el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba informó sobre las acciones que impulsará para exigir cambios en la presidencia del organismo electoral.

Explicó que, después de presentar una denuncia ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el siguiente paso será acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El objetivo, indicó, es exigir el respeto a los derechos políticos ciudadanos y el inicio del proceso de renovación de la presidencia del INE. También planteó que el cargo sea ocupado por un perfil ciudadano, independiente y sin vínculos partidistas.

En este sentido, Acción Nacional impulsa una contrarreforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La propuesta busca recuperar los contrapesos dentro del Instituto. Para ello, plantea retirar a la presidencia la facultad de nombrar unilateralmente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas.

PAN denuncia trato presupuestal desigual para Guanajuato

Durante el encuentro con los medios, Éctor Jaime Ramírez Barba también cuestionó la asignación de recursos federales para el sector salud en Guanajuato.

El legislador señaló que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 mantiene un trato desigual hacia la entidad, debido a su decisión de no transferir sus servicios médicos al IMSS-Bienestar.

“Por lo que Guanajuato recibe apenas 78 centavos, por cada peso que absorben otros estados, lo que representa una desventaja presupuestal para la entidad”, explicó.

Pese a esta situación, destacó que Guanajuato se mantiene entre los primeros lugares de los indicadores de salud.

Atribuyó estos resultados al esfuerzo y a los recursos estatales destinados por el Gobierno de la Gente para garantizar la atención médica de la población.

Presentan propuestas legislativas para mejorar la atención médica

El diputado federal también dio a conocer parte de su agenda legislativa en materia de salud.

Entre sus propuestas mencionó garantizar el surtimiento de recetas mediante convenios con farmacias. Asimismo, planteó facilitar el intercambio de servicios entre instituciones públicas y privadas.

Otra de las iniciativas busca permitir la deducibilidad de las primas de seguros de gastos médicos mayores.

Además, destacó una propuesta para incorporar protocolos de atención a urgencias y emergencias médicas en eventos públicos, establecimientos y restaurantes.

Esta iniciativa contempla modificaciones a la Ley General de Salud para fortalecer la atención ante situaciones de emergencia.

Finalmente, Acción Nacional reiteró su compromiso de mantener el trabajo cercano a la ciudadanía e impulsar gobiernos que ofrezcan resultados.

El partido también destacó que Guanajuato es referente nacional por su aprobación ciudadana, debido a los resultados en materia de desarrollo y bienestar de las familias.