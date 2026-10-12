‘Acorralan’ vehículo en Irapuato y dejan un muerto y dos heridos

Hombres armados en motocicletas cerraron el paso a tripulantes de un Volkswagen y los atacaron a balazos en la colonia Santa Anita

Redacción Notus12 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Presuntos sicarios en al menos 3 motocicletas acorralaron a 3 hombres que iban a bordo de un vehículo Volkswagen Bora negro en la colonia Santa Anita de Irapuato. Tras el ataque a balazos, uno de ellos quedó sin vida y dos resultaron lesionados entre la calle Pípila y la Calzada Insurgentes.

Una aparente persecución finalizó cuando los hombres armados alcanzaron el automóvil y dispararon a los tripulantes.

La víctima mortal en el hecho de la madrugada del lunes fue identificada como Daniel de aproximadamente 34 años; los dos lesionados como Cristian y Carlos de 36 años. Al parecer, las balas afectaron la zona de la espalda baja, el abdomen y el muslo derecho en el caso del primero, mientras que, el segundo presentó la incrustación de un fragmento en el glúteo. Según la información preliminar, Cristian fue trasladado a recibir atención médica en código rojo.

Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno acordonaron la escena en la que los supuestos agresores se habían dado a la fuga. Por su parte, la Fiscalía de Guanajuato recabó indicios y abrió una carpeta de investigación. El Servicio Médico Forense llegó para el levantamiento del cuerpo.

Redacción Notus12 octubre, 2026

Redacción Notus

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