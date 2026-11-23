México.- El tomate, el jitomate, la zanahoria, el huevo y la sardina fueron de los productos que más se encarecieron entre octubre y noviembre, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). Los consumidores mexicanos cada vez compran menos productos de la canasta básica, al menos 44 de ellos registraron un aumento de precio.

ANPEC realizó un sondeo en más de 200 puntos de venta del país y determinó que los artículos subieron su costo un 0.61 por ciento. El tomate verde lideró el alza con 34.10 por ciento; seguido del jitomate, con 21.73 por ciento; la zanahoria con el 8.11 por ciento; el huevo con el 5.83 por ciento; y la sardina con el 4.20 por ciento.

El INEGI destacó que, en zonas urbanas, se necesitan casi 2 mil 600 pesos mensuales para comprar la canasta básica. Mientras que, en zonas rurales, el monto es de casi mil 950 pesos, en relación al el informe sobre Líneas de Pobreza.

El centro del país, señaló ANPEC, es donde se encuentra una mayor presión y los puntos de venta más reducidos. Los pequeños comerciantes notaron que se compra en menor cantidad, y atañeron la causa a que, a los hogares mexicanos ya lo les alcanza para sus necesidades básicas.

“El consumo popular en México no desaparece: se vuelve defensivo. Las familias protegen lo indispensable, compran lo justo para el día y buscan precio, cercanía y crédito. Quien sostiene ese consumo es el pequeño comercio, con su propio capital”, señaló Cuauhtémoc Cruz Rivera Rodríguez, presidente de ANPEC.