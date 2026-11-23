Guanajuato, Guanajuato.- El diputado local capitalino, Juan Carlos Romero Hicks, pide que el operador político Ludovico Mata renuncia a su cargo de presidente del Consejo Consultivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) luego de que se hiciera público que en las instalaciones del organismo se realizó una fiesta para celebrarle su cumpleaños.

Su demanda se suma a la de regidores de oposición, tanto de Movimiento de Regeneración nacional como de Movimiento Ciudadano.

La publicación de un video y notas periodísticas exhiben a Ludovico Mata bailando con personajes femeninos de la danza del Torito para festejar su cumpleaños. Lo hizo en horas laborales y en instalaciones del organismo, con música de mariachi, comida y bebida.

Como respuesta a lo anterior, SIMAPAG respondió con un comunicado en el que señala que “De manera sorpresiva un grupo de personas que, por estima y aprecio, decidieron organizar un festejo al presidente del Consejo Directivo del SIMAPAG, Manuel Ludovico Mata Vega por su cumpleaños para compartir con él esta ocasión especial”.

El documento agregó que “se trató de una convivencia de carácter particular, que no correspondió a un evento institucional ni formó parte de las actividades oficiales del organismo” y que “Durante el encuentro no hubo consumo de bebidas alcohólicas y los alimentos compartidos fueron parte del festejo, los cuales fueron cubiertos mediante aportaciones de las personas participantes, también participó el tradicional torito; en este festejo organizado por ciudadanas y ciudadanos no fueron destinados recursos públicos ni presupuesto del SIMAPAG para su realización”.

Según el comunicado, “las instalaciones del SIMAPAG corresponden a un inmueble de carácter público, por lo que se mantiene una política de apertura y acceso a la ciudadanía, en el marco de las disposiciones aplicables”.

La postura de Romero, plasmada en un video subido a redes digitales, señala sobre el tema que “los funcionarios públicos deben regirse con ética, legalidad u respeto a quienes nos representamos”. Por lo anterior, demandó la renuncia de Ludovico Mata:

“Debe ser separado del cargo por dignidad y respeto a la ciudad, al SIMAPAG y su familia”. Añadió que deben hacerse las investigaciones necesarias “para que este hecho no vuelva a repetirse”.

El legislador, quien en su calidad de Defensor de la Patria, la Familia y la Libertad” es el potencial candidato a la presidencia municipal de Guanajuato, señaló que desde abril de este año advirtió sobre irregularidades en el organismo.

Concluyó con una frase:

“Deseamos que esto se pueda cerrar porque lo más sano es lo más decente”.

Manuel Ludovico Mata Vega es un funcionario público y operador político de la capital del estado, con más de 15 años de experiencia en la administración municipal y actual presidente del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG).

Su carrera se ha concentrado en el gobierno municipal de la capital, atravesando administraciones priistas y panistas, con una marcada cercanía política al grupo del exalcalde Alejandro Navarro Saldaña y la alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez:

Se desempeñó como director de Atención a Sectores Productivos (2013-2015). En octubre de 2015, durante la administración del priista Edgar Castro Cerrillo, fue nombrado director general de Servicios Públicos Municipales, cargo al que renunció en noviembre de 2016. En marzo de 2017 regresó brevemente a la Dirección de Desarrollo Económico.

Tras la llegada de Alejandro Navarro a la presidencia municipal en 2018, Mata Vega fue designado director del Archivo Municipal y posteriormente titular de la Coordinación General de Administración. Continuó en ese puesto al inicio del gobierno de Samantha Smith Gutiérrez (esposa de Navarro). Desde esa área supervisó las compras municipales, contando desde 2022 con autorización del Comité de Adquisiciones para ejercer adjudicaciones directas de hasta 2 millones de pesos.

El 1 de mayo de 2026 fue electo con 8 votos a favor y 1 en contra como presidente del Consejo Directivo del SIMAPAG para el periodo que concluye en 2030. Su nombramiento en mayo de 2026 recibió críticas de sectores ciudadanos, regidores de oposición y legisladores locales debido a su falta de especialización técnica en materia hidráulica y a sus vínculos políticos y familiares dentro del Ayuntamiento.

En agosto de 2025, medios como POPLab documentaron su aparición en videos de una joyería en Miami mostrando relojes Rolex valuados en al menos 390 mil pesos, monto equivalente a más de ocho meses de su salario bruto como funcionario municipal.