Mochila de vida: ¿por qué México y otros países recomiendan tener una? ¿Se acerca una posible contingencia?

México.- La recomendación de contar con una mochila de vida para afrontar las primeras 72 horas de una contingencia ha generado preguntas entre la población, luego de que autoridades de México y organismos de otros países difundieran llamados para que las familias estén preparadas ante posibles situaciones de riesgo.

Recientemente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México publicó en sus canales oficiales un llamado a la ciudadanía para contar con una mochila de vida, equipada con suministros básicos para sobrevivir durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o un sismo.

Aunque se trata de una recomendación de prevención, el mensaje ha despertado inquietud por su coincidencia con medidas similares promovidas en otros lugares del mundo. Una de las preguntas que surge es por qué distintos gobiernos están insistiendo en que la población tenga provisiones para afrontar una emergencia durante ese periodo.

¿Qué es la mochila de vida y qué debe contener?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) explica que la mochila de vida, también conocida como mochila de emergencia, es un kit de artículos esenciales para que una persona o familia esté preparada ante una situación de riesgo o desastre natural, como un sismo, inundación, incendio o huracán.

¿Ya cuentas con tu #MochilaDeVida? Recuerda que debe contener suministros básicos para sobrevivir durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o sismo.

👉 Aquí te decimos cómo prepararla.

#LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/s7c3TD19K5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 2, 2026

Entre los artículos recomendados se encuentran:

Radio portátil con pilas.

Agua embotellada.

Una cobija.

Papel y toallas higiénicas.

Linterna de mano.

Dinero en efectivo.

Duplicado de llaves.

Cepillo y pasta de dientes.

Silbato y encendedor.

El objetivo es contar con elementos básicos que permitan atender necesidades inmediatas mientras se restablecen las condiciones de seguridad o se recibe ayuda.

¿Por qué otros países también recomiendan una mochila de vida?

La recomendación no se limita a México. Recientemente, la Comisión Europea presentó nuevas orientaciones para que los ciudadanos puedan valerse por sí mismos durante las primeras 72 horas de una emergencia, que podría incluir catástrofes naturales u otras situaciones de riesgo.

Hadja Lahbib, comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, señaló que acciones como preparar una mochila de vida son importantes para proteger a las familias e incluso ayudar a otras personas.

La coincidencia entre estas recomendaciones ha generado cuestionamientos sobre los motivos de las autoridades para reforzar la preparación de la población. Sin embargo, los llamados difundidos no constituyen por sí mismos una señal de que exista un desastre próximo o información oculta sobre una amenaza específica.

Protección Civil descarta que el llamado anuncie un desastre inminente

Ante las dudas generadas por estas recomendaciones, la Coordinación Nacional de Protección Civil de México aclaró que la difusión de la mochila de vida forma parte de su trabajo permanente de orientación preventiva.

La dependencia precisó que esta recomendación no responde a la ocurrencia inminente de un desastre ni guarda relación con avisos o tendencias de otros países.

Por ahora, el mensaje oficial es de prevención: contar con suministros básicos para afrontar las primeras horas de una contingencia. La recomendación también abre una pregunta válida para la ciudadanía: ¿qué tan preparada está cada familia para responder ante una emergencia?