Pareja sin vida es abandonada junto a las vías del tren en Irapuato

Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron hallados con aparentes signos de violencia, entre los que destacan impactos de bala entre La Charca y Colinas del Río

Redacción Notus12 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.-  Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron abandonados cerca de las vías del tren, entre la comunidad de La Charca y la colonia Colinas del Río en Irapuato. De acuerdo con la información preliminar, en ambos casos se identificaron impactos de bala y otros signos de violencia.

Al parecer, las víctimas se encontraban en un camino de tierra y entre la hierba de la zona en donde apenas hace casi una semana otra persona sin vida fue localizada y hace un mes también dejaron los cadáveres de un hombre y una mujer. Este hallazgo suma cuatro casos de septiembre a la fecha.

Ejército Mexicano, Guardia Nacional, FSPE y Policía Municipal resguardaron la escena sin que hasta el momento se conozca la identidad de los cuerpos. Ante una mecánica similar la Fiscalía del Estado realiza las diligencias correspondientes de investigación.

Redacción Notus12 octubre, 2026

Redacción Notus

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