Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- El Centro Acuático de Irapuato continúa a la espera de recursos para concretar su segunda etapa y quedar en condiciones de operar, informó la presidenta municipal, Lorena Alfaro García.

La alcaldesa explicó que la primera etapa de este proyecto concluyó a finales de 2025. Sin embargo, todavía se requiere una segunda intervención para completar las instalaciones y permitir que el centro acuático entre en funcionamiento, reconoció que los recursos públicos son limitados y existen diversas necesidades por atender, indicó que mantiene gestiones personales con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, así como con responsables de los proyectos estratégicos del Gobierno del Estado.

Puente de Carrizalito también espera recursos

Otro de los proyectos prioritarios para el Gobierno Municipal es el puente de Carrizalito, cuya gestión depende de la asignación de recursos. La alcaldesa explicó que esta obra ya cuenta con las autorizaciones federales necesarias, entre ellas las correspondientes a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Indicó que el proyecto ya se encuentra registrado ante la Secretaría de Hacienda, por lo que actualmente buscan avanzar en la gestión del presupuesto necesario para su construcción.

Lorena Alfaro agregó que existen otros proyectos que también cuentan con sus trámites y requisitos completos, los cuales buscarán impulsar durante 2027. Sin embargo, reiteró que el Centro Acuático y el puente de Carrizalito concentran actualmente los mayores esfuerzos de gestión, tanto por los compromisos adquiridos como por la importancia de ambas obras para el municipio.