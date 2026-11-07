Comandante de Cuerámaro se priva de la vida dentro de las oficinas de seguridad

Cuerámaro, Guanajuato.- Un elemento de la corporación policíaca de Cuerámaro decidió privarse de la vida dentro de las oficinas de seguridad. Al parecer fue identificado como el comandante Chava, que murió luego de dispararse con su arma.

Los primeros reportes indicaron que Salvador decidió terminar con su vida mientras aún se encontraba dentro de la corporación. Al darse cuenta compañeros fue trasladado al hospital de Pénjamo, sin embargo se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Supuestamente el policía municipal fue director durante el período presidencial de la panista Ana bueno entre 2018 y 2021.

Es importante recordar el caso de Orlando García, agente municipal de León que presuntamente sufría de depresión. El joven de 27 años saltó desde el puente Juan Pablo II en la tarde del 14 de julio de este año, despidiéndose previamente en un video de familiares y amigos.