Hallan en Tamaulipas restos humanos con llavero de San José Iturbide

Tamaulipas.- Un llavero con la dirección de un restaurante ubicado en San José Iturbide fue parte de un hallazgo de restos humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas compartió la localización de prendas, objetos personales y la osamenta para ayudar a identificar el cuerpo del que se sospecha podría pertenecer a un trailero.

Durante sus labores de búsqueda, el colectivo realizó la ubicación positiva número 46 durante la jornada número 132. La vocera Edith González detalló las pertenencias encontradas:

Camisa azul Burberry con rayas blancas y rojas, talla 34.

Pantalón de mezclilla marca Parra, talla 34.

Mochila GS.

Llavero con figura de bota.

Llavero con imagen de caballo y una inscripción que hace referencia a la carretera Querétaro-San Luis Potosí, kilómetro 39, y San José Iturbide, Guanajuato.

Cinta métrica, dos encendedores y cable de doble entrada tipo C.

Al parecer, el llavero corresponde a un restaurante llamado El Durango. El lugar se localiza en la carretera federal 57 Querétaro-San Luis Potosí en el kilómetro 39 aledaño al municipio.

Dadas las características de los objetos se especula que hay posibilidad de que se trate de una persona dedicada a la conducción de transportes de carga. Cabe señalar que el indicio de San José Iturbide no necesariamente coincide con el origen de la víctima.

Personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y seguridad pública de Tamaulipas trabajaron en conjunto con los integrantes de la agrupación y la Fiscalía se encuentra trabajando en establecer la identidad de los restos.