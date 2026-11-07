Guanajuato se convierte en quinto lugar nacional de cobertura de preparatoria

Guanajuato, Guanajuato.- El crecimiento histórico que registra Guanajuato en educación media superior está marcando el rumbo de una nueva etapa para el sistema educativo estatal, ampliar la capacidad de las universidades para atender a miles de jóvenes que aspiran a continuar su formación profesional. Así lo destacó el secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez, durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES).

El titular de la SEG señaló que la entidad se ha consolidado como referente nacional al pasar del lugar 24 al 12 en cobertura de educación media superior y sumar más de 20 mil espacios para estudiantes que anteriormente se encontraban fuera del sistema educativo. Estos avances, afirmó, son resultado de la estrategia impulsada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para garantizar que ninguna persona joven se quede sin oportunidades de estudiar.

“Hoy enfrentamos un reto, prepararnos para que quienes hoy cursan el bachillerato encuentren también un lugar en la educación superior”, expresó el secretario ante representantes de universidades e instituciones educativas.

Los indicadores presentados durante la sesión muestran la magnitud de este crecimiento. Actualmente, Guanajuato registra una matrícula de 268 mil 588 estudiantes de bachillerato, con 100 mil 144 jóvenes de nuevo ingreso y una absorción de 101.2 por ciento, lo que significa que hoy existe capacidad para atender a prácticamente la totalidad de quienes concluyen la secundaria y desean continuar sus estudios.

En este mismo nivel educativo, la entidad ha fortalecido indicadores clave de permanencia y cobertura. La cobertura en educación media superior pasó de 74.9 a 78.6 por ciento, lo que permitió a Guanajuato escalar del lugar 21 al quinto sitio nacional. Además, el abandono escolar disminuyó de 13.3 a 9.4 por ciento y la eficiencia terminal aumentó de 68.9 a 70.3 por ciento, reflejando que cada vez más jóvenes no solo ingresan al bachillerato, sino que permanecen y concluyen sus estudios.

Este crecimiento sostenido en la educación media superior anticipa una mayor demanda sobre la educación superior en los próximos años. Actualmente, las universidades y demás instituciones de educación superior de Guanajuato atienden una matrícula histórica de 239 mil 794 estudiantes, con 58 mil 788 jóvenes de nuevo ingreso y más de 40 mil egresados, cifras que colocan al estado en el séptimo lugar nacional por tamaño de matrícula universitaria.

Los indicadores de educación superior también muestran avances. El abandono escolar se redujo de 7.7 a 6.9 por ciento, mientras que la matrícula universitaria alcanzó su nivel más alto registrado. Sin embargo, el principal reto se encuentra en la transición entre ambos niveles educativos, ya que la absorción en educación superior es de 61.4 por ciento.

Ante este panorama, la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) coincidió en que el crecimiento alcanzado en educación media superior representa una oportunidad, pero también un desafío para las universidades. El objetivo será ampliar la oferta educativa, fortalecer modalidades flexibles y duales, y consolidar la vinculación con el sector productivo para garantizar que más jóvenes que hoy acceden al bachillerato encuentren un espacio para continuar su formación profesional.