Oficial de Cuerámaro no murió en Seguridad Pública

Cuerámaro, Guanajuato.- Ante la información preliminar del caso de la muerte del policía Salvador Gabriel Serrano Sánchez, el gobierno de Cuerámaro aclaró que no perdió la vida dentro de las instalaciones de seguridad pública. Sin embargo, evitó precisar el lugar de los hechos asegurando que será la Fiscalía General quien lleve a cabo las diligencias y las investigaciones correspondientes para para esclarecer lo sucedido.

Las primeras versiones señalaban que el oficial se había privado de la vida dentro de las oficinas.

La administración manifestó su disposición para colaborar con las autoridades competentes y contribuir en el desarrollo de la carpeta de investigación.

Asimismo lamentó el sensible fallecimiento del compañero miembro de la corporación y expresó sus condolencias hacia los familiares y seres queridos de Chava.